Maturità d’oro al Galvani. Gli ex alunni 50 anni dopo

Maturità d’oro per un’ottantina di ex liceali del Galvani che si diplomarono nel 1974 e che, 50 anni dopo, si sono voluti ritrovare nel loro liceo per festeggiare quell’esperienza. L’appuntamento era nell’aula Giovanna Zangrandi per ripercorrere la storia del Galvani, gli eventi salienti dei primi anni Settanta e per richiamare il valore dell’istruzione classica. Presenti anche studenti del 2024 che hanno accompagnato i maturi d’oro in una visita alla Biblioteca Zambeccari che nel 1974 era inagibile. Dopo i saluti della presidenza del Galvani, sono intervenuti ex studenti illustri, il professor Mario Lima, direttore Scuola di Specializzazione chirurgia pediatrica e l’avvocato Gabriele Perdomi della Famiglia del Galvani. Patrizia Dogliani, docente di Storia contemporanea all’Alma Mater ha illustrato la storia del Galvani; Verena Gasperotti, docente di Storia e Filosofia del liceo e Luigi Spina già ordinario di Filologia classica all’università Federico II di Napoli. Presente anche un altro famoso studente: Pier Ferdinando Casini.