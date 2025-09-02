Maturità, ecco tutti i voti degli studenti

Terminiamo la pubblicazione dei voti degli studenti dell’Archimede.
5L Relazioni Internazionali per il Marketing: Ancona Cristina, 77; De Nicola Matteo, 78; Dolciotti Giacomo, 80; Kumar Harsh Preet, 82; Loffredo Eleonora, 75; Mahmood Aiza Tahir, 74; Martelli Giulia, 100 e lode; Muccio Alessia, 87; Rondinelli Jacopo, 93; Roveri Ilaria, 78; Seck Mamadou, 92; Simone Antonio, 86; Urso Alessia, 100 e lode; Vitarelli Gabriele, 94.
5M Elettronica: Bighi Leonardo, 61; Bizzarri Alex, 60; Borghi Leonardo, 71; Cacciatore Ludovico, 62; Calefati Vito, 74; Felicioni Leonardo, 60; Francia Manuel, 65; Grazia Alessandro, 97; Musat Edoardo, 61; Papi Gabriele, 70; Pugliese Salvatore, 60; Sorzieri Davide, 85; Tesini Davide, 66.
5N Elettronica: Aiello Matilde, 72; Ardito Tommaso, 64; Bonacorsi Enrico, 66; Bonora Riccardo, 87; Botti Lorenzo, 83; Friolo Marco, 83; Imbriani Lorenzo Luigi, 63; Leucrini Felipe Agustin, 68; Masetti Andriy, 64; Montagner Lorenzo, 65; Ostuni Riccardo, 73; Patierno Luca, 64; Piacquadio Giacomo, 60; Ritucci Diego, 60; Schmitt Sebastiano, 71; Tarozzi Davide, 64; Trifirò Federico, 73.
5P Costruzioni, Ambiente e Territorio: Armone Chiara, 64; Bebeci Anja, 100; Benuzzi Emma, 69; Capelli Luca, 82; Cavallieri Melissa, 91; Cecchetti Ilenia, 91; Corradi Gabriele, 76; Di Miceli Dario, 73; Di Miceli Davide, 80; Ghirlanda Aurelio, 70; Grassilli Matteo, 72; Jakelich Matteo, 70; Luppi Elia, 68; Marchesini Gabriele, 70; Matteuzzi Thomas, 74; Mazza Luca, 78; Ottani Vincenzi Viviana, 73; Petrella Mario, 98; Tomasik Patrycja Julia, 70.
5Q: Aldrovandi Francesco, 67; Arbizzani Anita, 65; Badini Nicolò, 70; Bertocchi Giulia, 66; Casarini Giulia, 95; De Cocinis Antonio, 82; El Mdaiki Chamseden, 84; Ferlito Marta, 80; Ferzaj Enea, 69; Giardini Asia, 83; Govoni Sara, 80; Lin Haiyong, 85; Monaco Leonardo, 60; Morisi Luca, 68; Nanni Lorenzo, 70; Nembi Fabio, 70; Vacchi Beatrice, 94; Xiang Mina, 97.