Maturità facile? Paga 6mila euro: il centro studi di Bologna era un diplomificio

Bologna, 18 settembre 2025 – La Guardia di Finanza ha sequestrato il centro studi 'Forma Mentis', specializzato nel recupero degli anni scolastici e in particolare nella preparazione della maturità. A Bologna sono stati messi i sigilli anche a un’altra società.

L'indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone: grazie alla compiacenza di istituti paritari, ritenuti ‘diplomifici’ tra le Marche, a Fermo, e anche la Campania: il centro avrebbe assicurato ai propri studenti il superamento dell'esame di maturità, pagando seimila euro, fornendo anche pagelle con false attestazioni e voti resi dai vari dirigenti scolastici coinvolti dall’organizzazione a delinquere.

Agenti della Finanza durante un'indagine (foto d'archivio)

Il Gip ha disposto il sequestro di novantamila euro (di cui ben sessantamila a Bologna) che – secondo l’accusa – è il giro di affari del diplomificio.

La banda dei diplomi facili aveva broker che si occupavano di promuovere gli istituti paritari verso cui indirizzare gli studenti bolognesi per il conseguimento della maturità in maniera "facile e veloce"; provvedeva alla produzione di false attestazioni di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), utili per l'ammissione agli esami di Stato; creava false auto-dichiarazioni di domicili nei comuni dove si trovano le scuole, per dimostrare una regolare frequenza degli studenti bolognesi negli istituti; redigeva i compiti scritti da parte degli studenti con l'obbligo di non indicare la data degli stessi, per poter consentire all'Istituto paritario di meglio gestire le presenze; predisponeva le pagelle contenenti false attestazioni rese dai dirigenti scolastici coinvolti. ‘Forma Mentis’ – stando al sito – ha sede a Bologna, in via San Vitale.

I finanzieri stanno eseguendo ancora indagini e perquisizioni nelle province di Bologna, Roma, Firenze, Fermo e Napoli.