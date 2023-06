Maturità, il pasticcio continua. Genitori in rivolta per gli orali: "I nostri ragazzi discriminati"

Bologna, 11 giugno 2023 – Da Monteveglio a San Lazzaro: l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) sugli esami alluvionati (niente scritti, solo orali) fa arrabbiare tutti e sta creando il caos. Non solo tra maturandi professori e scuole, ma anche tra i ragazzini di terza media.

Al punto che i genitori dei circa 40 studenti ‘alluvionati’ della 3D e 3E della media Tommaso Casini di Monteveglio, domani mattina, saranno davanti alla media di Bazzano (stesso Istituto comprensivo dove si svolge l’esame di terza) con una biro e un foglio bianco in mano per mostrare tutto il disappunto verso un provvedimento che una mamma bolla come "ottuso, offensivo e discriminante". Da notare che questo bailamme accade a un weekend dall’inizio dell’esame di terza (domani appunto) e a poco più di una settimana da quello di maturità (21 giugno). Cosa è accaduto? Il ministro del Mim, Giuseppe Valditara, per ‘alleggerire’ gli esami a studenti alluvionati, ha firmato un’ordinanza che concede solo l’esame orale per coloro che frequentano "le scuole che hanno sede nei comuni" e che sono "residenti" nei comuni alluvionati inclusi nel decreto del Governo. Solo che, mentre la Romagna è uniforme, Bologna avrà un esame a geometria variabile.

In una stessa classe si potrebbero avere diverse tipologie di prove: se lo studente è alluvionato solo orale; altrimenti scritti (tre per le medie, due per i maturandi) e orale. Quanto alla valutazione, sempre a geometria variabile. Tra le conseguenze assurde, ecco il caso di Monteveglio, comune alluvionato. Gli studenti della media sono alluvionati pure loro per cui, da ordinanza, dovranno sostenere solo l’orale. L’esame, però, si svolge in trasferta alla media di Bazzano che, non essendo un comune compreso da provvedimento, vedrà i suoi ragazzi impegnati nell’esame standard. "La comunicazione con cui il preside Marco Mongelli ci informava dell’ordinanza è stata un fulmine a ciel sereno. Non capiamo perché non possano sostenere l’esame ‘normale’?", osserva una mamma. A causa del diluvio, la media è rimasta chiusa "solo tre giorni. L’edificio non ha subito danni: siamo andati a scuola in modo regolare fino al 7. I ragazzi sono preparati, non mancano parti del programma". Questa è una "beffa: i nostri figli, con il Covid hanno perso moltissimo. Ora gli tolgono anche questa esperienza a cui hanno diritto. È tutto paradossale: si crea un disagio inutile", incalza un papà.

La chat ribolle, la rabbia è tanta. Come la "delusione dei nostri figli che vogliono fare l’esame come i compagni". Perché il Ministero "non ha dato più fiducia, più autonomia ai dirigenti scolastici che conoscono la situazione?", si chiede un altro. Stessa triste musica alla media Jussi a San Lazzaro: "In classe di mio figlio solo in tre saranno esclusi", denuncia un papà. Getta acqua sul fuoco, il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi: "L’ordinanza ha un intendimento positivo perché mira a dare un supporto a chi ha vissuto situazione davvero difficili".