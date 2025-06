Maturità, la carica dei quasi 8.000. Domani la prima prova d’esame

Con l’insediarsi delle 186 commissioni, la maturità 2024-2025 scalda i motori. Domani, dizionario sotto il braccio, sarà tempo dello scritto di italiano per 7.656 maturandi di cui 3.930 provenienti dai licei, 2.494 dai tecnici e 1.232 dai professionali. Ad attenderli in cattedra 186 presidenti (tutti esterni) e 1.116 prof di cui 558 interni (tre a commissione) e altrettanti esterni (tre a commissione). Dopo la prova di italiano da sei ore, il giorno dopo è la volta dello scritto di indirizzo (Latino per il Classico e Matematica per Scientifico, Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo). Infine l’orale che prende il via da uno spunto iniziale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema). Ai maturandi bolognesi arriva l’in bocca al lupo del provveditore, Giuseppe Antonio Panzardi: "Siate sereni e lucidi, limitando al minimo le ansie e le preoccupazioni. Come nella famosa canzone, non bisogna aver paura di tirare un calcio di rigore: non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Uno studente viene valutato per quello che ha fatto nel suo percorso scolastico e l’esame ne rappresenta soltanto la performance finale".

L’importante "è avere consapevolezza che nella vita occorre affrontare ogni prova con serietà e coraggio, con determinazione e impegno. Alla fine, conterà tutto ciò che saremo in grado di conservare in noi: quello che abbiamo sedimentato nel tempo e in tanti anni di studio e di vita sociale". Per questo "si consegue la maturità, per aver svolto un lungo percorso scolastico, dall’infanzia alle scuole superiori. L’augurio è di affrontare l’ultimo miglio sapendo che un percorso si chiude e se ne apriranno tanti altri, dall’Università al lavoro, dalla vita familiare alle relazioni sociali. Manca solo un foglio bianco che a poco a poco si riempirà come per incanto".