Maturità, la prova scritta divide Fuori gli studenti alluvionati "Per noi è un esame a metà"

di Amalia Apicella

e Giovanni Di Caprio

Al Fermi, ieri mattina gli studenti ’alluvionati’ si sono presentati senza zaini, ma con la speranza di poter comunque entrare. "Lo abbiamo fatto in segno di protesta – spiega Marina Galletti, che vive a Medicina –. Mentre i nostri compagni svolgevano l’esame, noi ne facevamo uno parallelo. Abbiamo scritto un articolo, corredato da una vignetta, in cui puntualizziamo che non stiamo criticando la scelta del Governo, ma l’idea di imporre un esame a metà a chi non ha avuto danni o a chi li ha avuti ma vuole comunque sostenere gli scritti". A Marina e agli altri quattro ragazzi ’alluvionati’ del Fermi, la comunicazione che non avrebbero svolto una prova completa è arrivata soltanto sabato. "Non c’è stato nemmeno il tempo di organizzarsi – continua –. I professori la pensano come noi, sono scioccati".

Al Mattei e al Majorana di San Lazzaro, i ragazzi si dividono. C’è chi ritiene corretta l’ordinanza del Governo, che prevede che lo studente residente in un comune alluvionato o con la scuola che è in un comune alluvionato (da decreto del Governo), si vedrà abbonati gli scritti, cimentandosi solo nell’orale. E chi invece pensa che le misure siano state concepite in modo troppo frettoloso e poco concreto. Giulia Marchesi, 19 anni del Mattei di San Lazzaro, ha appena sostenuto la prova scritta. "Una mia compagna – racconta – abita a Ponticella e nonostante non abbia avuto danni a causa dell’alluvione, non ha potuto dare l’esame completo. È sicuramente uno svantaggio, ora dovrà giocarsi un anno intero di scuola solo con l’orale".

Anche Giulia Rami, 18 anni, che studia nello stesso liceo lo trova "ingiusto. Se fossi stata un’alluvionata – spiega –, avrei preferito fare gli scritti e non avere sconti o, perlomeno, avere la possibilità di scegliere". Carlotta Bergantino di anni ne ha 19 e frequenta il Majorana. "Una mia compagna di classe abita a Monghidoro. Ma è stata più penalizzata che aiutata dall’ordinanza. Ha mandato una mail al preside per chiedere se avesse potuto sostenere l’esame scritto ma le è stato negato perché ’non dipende dalla scuola’, hanno risposto".

Elena Gordini, studentessa al liceo linguistico del Majorana, non usa mezzi termini: " È fuori dal mondo secondo me. Io vivo alla Cicogna, una zona alluvionata, ma per fortuna ho la residenza a Villanova di Castenaso. Altrimenti l’ordinanza avrebbe toccato anche me".

Le tracce, per i maturandi che hanno potuto cimentarsi nella prova, "sono state una sorpresa", dicono. C’era Moravia con un brano tratto da ‘Gli Indifferenti’, Salvatore Quasimodo con ‘Alla nuova luna’, l’‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’, tratto da un testo di Marco Belpoliti, ma anche ‘L’idea di nazione’ con un testo tratto da Federico Chabod, un testo tratto da Piero Angela ‘Dieci cose che ho imparato’ e un testo tratto da Oriana Fallaci, Intervista con la storia, edito da Rizzoli nel 1977. Tra le varie tipologie, il testo di Belpoliti è andato per la maggiore.

"Ci aspettavamo tra i temi di attualità la guerra in Ucraina o l’Intelligenza artificiale", replica Diego Daniele Tomasi del Majorana. Giuseppe e Francesco studiano al liceo classico Galvani. Il primo ha scelto "la traccia basata su ‘L’idea di Nazione’ di Federico Chabod perché l’ho trovata più congeniale ai miei interessi".

Francesco ha invece optato per la traccia su Oriana Fallaci essendo un "appassionato di storia e attualità". Sull’alluvione i due giovani hanno dichiarato che non hanno avuto esempi, nella loro classe, di ragazzi che sosterranno solo gli orali, ma "sappiamo che non sono stati felici perché dovranno giocarsi tutto all’orale. È difficile soprattutto per chi è stato buttato in questa cerchia senza aver riportato danni. Se la scuola funziona – aggiungono i due maturandi – è giusto far fare lo scritto a tutti, per avere le stesse opportunità. In fondo, abbiamo lavorato cinque anni solo per questo momento".

Al liceo scientifico Enrico Fermi, Sara e Luca hanno sostenuto la prova scegliendo entrambi ’L’elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp’. Anche in questo caso è unanime l’opinione sull’alluvione: "Non è giusto perché varia il metro di giudizio ed è una decisione che non ci ha lasciato scelta". Quello per cui i ragazzi sono più dispiaciuti è che "tutto – conclude Luca – sia avvenuto all’ultimo e in modo molto confusionario".