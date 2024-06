Maturità, si parte con italiano. Via all’esame per 7.600 studenti. Panzardi: "Impegno ed equilibrio"

Ansia a mille e dizionario di italiano sotto il braccio: oggi alle 8,30 comincia la maturità 2023-2024. Primo scritto: italiano e in rete, puntuale, va on line la ridda di anticipazioni. Tre tipologie tra cui scegliere: analisi del testo, testo argomentativo e attualità e sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Domani, invece, seconda prova scritta sulla materia di indirizzo (greco al classico e matematica allo scientifico, scienze applicate incluse).

Due giorni per scoprire i voti degli scritti e da lunedì l’orale che include le esperienze dei Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica. Tutto è pronto. Il file crittato con le tracce è pronto, la lettera da cui cominciare gli orali è stata estratta e i calendari pubblicati. Da lunedì le 187 commissioni d’esame si sono insediate ed hanno espletato l’ondata burocratica. Fisiologiche le sostituzioni: 70 di professori e 7 presidenti. Nel complesso le commissioni vedono arruolati 561 prof interni (3 per commissione), 561 prof esterni (3 per commissione) e 187 presidenti. Totale 1.309 tra professori e presidi dietro la cattedra.

Questo battaglione esaminerà 7.625 maturandi, di cui 7.019 interni statali, 439 interni paritari e 167 esterni. In particolare, 1.253 sono in quota ai professionali, 2.517 ai tecnici e 3.855 ai licei. Quanto al voto in centesimi, si calcola facendo la somma dei crediti del triennio. Voto massimo 100, minimo 60. I due scritti e il colloquio vengono valutati fino a un massimo di 20 punti ciascuno (20+20+20=60), mentre il punteggio massimo derivante dai crediti è 40 (60+40=100). Infine c’è il bonus maturità che pesa 5 punti ed è assegnato dalla commissione. "Tutto è pronto per l’esame di maturità – ricorda il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi nel suo in bocca al lupo –, un appuntamento tradizionalmente denso di apprensione e fatica, una prova per tutti di grande emozione e speranza".

Ai maturandi, Panzardi "desidera formulare l’augurio più classico, quello di riuscire a dare il massimo che si possa dare, senza alcun rimpianto rispetto a quello che poteva essere e non è stato. L’Esame di maturità evoca sin dal nome una prestazione che coniughi impegno, equilibrio, saggezza. Occorre prestare attenzione ai quesiti, ponderare le risposte, saper argomentare ragionando. È la prima grande opportunità per costruire il proprio futuro: non va sprecata. Come la vita avrà modo di insegnare, nulla si conquista senza il proprio impegno. E nulla si apprezza davvero, se non si è fatto nulla per ottenerlo".

