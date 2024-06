Maturità a Bologna, le reazioni degli studenti

Bologna, 19 giugno 2024 - Ci siamo. Tra meno di dieci minuti gli studenti e le studentesse delle classi quinte avranno tra le loro mani le prime prove d’esame di maturità. Un momento attesissimo, che gli allievi non vedono l’ora di affrontare, nonostante la tensione e l’ansia di sbagliare.

E prima dell’inizio, l’euforia fuori dal liceo Copernico, che include gli indirizzi scientifico, scienze applicate e linguistico, si sente più forte che mai.

“Sono abbastanza tranquilla, anche perché ho più timore di matematica che di italiano - spiega Maria Elena Voltani, dello scientifico -. Oggi ci saranno tante tracce, quindi sono serena”.

E in merito ai temi, “spero ci sia una traccia su Giacomo Matteotti, mi piacerebbe molto affrontare quell’argomento - continua la studentessa -. E come autori, spero in Pirandello o in autori che abbiamo trattato in classe”.

Il liceo Copernico di Bologna: l'esame di Stato riguarda oltre 35mila studenti in Emilia Romagna

Per affrontare la maturità, “dobbiamo stare tranquilli - commenta Angelo Fania, studente dello scientifico -. È un tema come tutti gli altri, anche se ha un’importanza diversa. Dobbiamo cercare di dare il meglio”.

Focus, oltre che sulla letteratura, sui temi di attualità, “come l’intelligenza artificiale e i conflitti geopolitici in Ucraina e in Medio Oriente - conclude lo studente -. Valuterò sul momento quale traccia scegliere, in base ai temi proposti”.

Clima d’emozione anche tra le classi del linguistico. “La tensione c’è, ed è giusto anche godersi il momento e l’agitazione - dicono un gruppo di studenti all’ingresso del liceo -. Sceglieremo la traccia anche in base a ciò che abbiamo trattato in classe”.