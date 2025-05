Maura Delpero, regina dei David: "Ora posso andare oltre Vermiglio"

Una regista ‘periferica’, come si definisce Maura Delpero, all’indomani della cerimonia dei David di Donatello, che le ha portato sette statuette per il film Vermiglio. Tra queste quella per la miglior regia, premio epocale visto che lei è la prima donna a ricevere il riconoscimento. Ed è proprio così, Delpero, classe 1975, è nata a Bolzano e ha studiato lettere all’università di Bologna, città dove ha poi insegnato in alcune scuole superiori e dove ha mosso i primi passi come regista e autrice. Perché va ricordato che non è certo arrivata al cinema sette mesi fa, quando il suo Vermiglio ha conquistato il Leone d’Argento a Venezia. Lei in questo mondo c’è da 20 anni, da quando nel 2005 firmò il mediometraggio documentario Moglie e buoi dei paesi tuoi. Four tracks from Ossigeno, sullo spettacolo Ossigeno del Teatrino Clandestino, seguito poi nel 2007 dal suo primo lungometraggio, il documentario Signori professori che vinse il premio Avanti! al Torino Film Festival. Il film partiva da una domanda: chi ancora chiama gli insegnanti signori professori? Un titolo che voleva ironicamente segnalare la perdita sociale di prestigio, oltreché lo svantaggio economico, di lavoratori, molti precari, seguendo le vicende di giovani insegnanti anche in una scuola media di Bentivoglio. Ecco poi Nadea e Sveta del 2012, cui è andato il Premio Cipputi della Cineteca bolognese, storia di due donne moldave a Bologna, che vivono facendo lavori di pulizia e assistendo una vecchia signora, ma il cui cuore è ancora nel loro paese. Insomma, Maura Delpero è stata tanto lavoro prima di approdare ai sette David di Donatello per Vermiglio – nel 2019 aveva anche girato il suo primo lungometraggio Maternal– e la sua formazione è bolognese, cosa che le ha permesso di poter sperimentare tanto e di fondare con il regista bolognese Leonardo Guerra Seràgnoli, Francesca Andreoli e Santiago Fondevila Sancet la casa di produzione Cinedora: un altro David è arrivato nella categoria Miglior Produttore.

"Non sono caduta dal cielo – spiega Delpero – mi sono fatta un gran ’mazzo’, seguendo un cammino in salita con un piccolo mulo". E prosegue: "Ho iniziato venendo dal nulla assoluto, non c’era alcuna direzione, ho fatto tanti errori e ci ho messo un sacco di tempo, per tanti anni ho potuto lavorare la metà di quello che avrei voluto perché dovevo portare a casa lo stipendio, ma in fondo questo cammino mi ha permesso di sperimentare e trovare liberamente il mio linguaggio". Anche il documentario, cinema valoroso che fino a qualche tempo fa non era previsto tra i premi del David, come Delpero ha ricordato mercoledì sul palco, è stato per lei fondamentale. "Permette ad alcuni autori e autrici interessati anche alla finzione, una grande capacità e libertà di sperimentazione e una grande accessibilità, per cui quello che sta succedendo in questi anni, in cui vediamo apparire nel mondo del cinema persone che come me vengono da arti e luoghi culturali diversi, ha portato tante cose nuove: pensi che l’altra sera il mio montatore che viene dalle arti visive, che ha fatto lavori pazzeschi con la Raffaello Sanzio, non conosceva nessuno".

Quindi ora come prosegue il cammino? "Continuerò a lavorare nella stessa maniera – dice la regista – sperando di ritrovare la concentrazione perché da un po’ di settimane cerco la mia solitudine e devo, insomma, chiudere Vermiglio". E ammette ridendo: "C’è stato un momento in cui ho pensato che se vincevo il David poi sarei dovuta andare avanti con tanta promozione, ma spero che questo sia il coronamento che mi permetterà poi di girare pagina, anche perché sto ricevendo molte proposte di progetti che necessitano di molto tempo e valutazione. Devo trovare qualità e sto rifiutando tanto ma con una grande apertura".