Bologna, 28 febbraio 2019 – Non basta lo strazio della morte. La famiglia del professor Mauro Caldari, il dentista morto sabato durante un safari fotografico in Benin, sta infatti combattendo anche con un’assurda burocrazia che rallenta le operazioni per riportare la salma del dentista sessantenne nella sua Bologna. Stando a quanto riferito dai famigliari, benché sia la polizia che l’ospedale di Tanguieta abbiano dato il nulla osta, per difficoltà legate all’assicurazione di viaggio probabilmente non si riuscirà a procedere con il rientro della salma prima della fine della prossima settimana. Motivo per cui, per velocizzare le pratiche, è stato anche nominato un legale. Difficoltà che si aggiungono al dolore, nel momento in cui tutti quelli che hanno voluto bene a Caldari (e in città sono tantissimi) vorrebbero stringersi alla moglie Doriana e al fratello maggiore Roberto.

Il tragico incidente è avvenuto sabato scorso, mentre la coppia di coniugi si trovava a bordo di un pick-up nel nord del Benin. Stando a quanto ricostruito, Mauro e Doriana erano sulla seduta allestita sul tettuccio del cassonato. In escursione erano soltanto loro e l’autista. Avevano avvistato un branco di elefanti e la guida si era diretta, sulla strada sterrata, verso il punto di migliore visuale. E in quel momento ha perso il controllo della macchina, non è chiaro se a causa di una buca o di un grosso masso. Il pick-up si è ribaltato, Caldari è stato sbalzato e ha battuto violentemente la testa. Anche la moglie Doriana è rimasta ferita, ma in modo lieve. Per il dentista, invece, non c’è stato niente da fare. Ha perso conoscenza poco dopo ed è morto nel tragitto verso l’ospedale più vicino, quello del Fatebenefratelli di Tanguieta, appunto, a quattro ore di auto di distanza.

Lo staff medico, guidato da un frate chirurgo italiano, non ha potuto fare niente. Constatata la morte, è stata avviata la triste macchina burocratica necessaria per il rimpatrio della salma, attivando l’ambasciata italiana più vicina, quella di Lagos, in Nigeria. La salma, ieri, è stata trasportata nella capitale del Benin, da cui poi partirà per Parigi e di nuovo per Milano. Un viaggio lungo, che si concluderà alla Certosa, per l’ultimo saluto a un medico tanto amato.