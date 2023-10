Mauro Repetto spiega perché ’Non ho ucciso l’uomo ragno’

Gli 883 stanno per diventare una serie tv ’Hanno ucciso l’uomo ragno’ in uscita l’anno prossimo su Sky e Mauro Repetto oggi alle 18,30 sarà alla libreria Coop Ambascitori di via Orefici con il libro ’Non ho ucciso l’uomo ragno’ (ed Mondadori) scritto con Massimo Cotto, dj e autore televisivo. Se gli 883 sono oggi Max Pezzali, Mauro Repetto è la parte fuggitiva della band che sfonda agli inizi degli Anni 90, diventanto un cult. Come quasi ’mitologica’ diventa la scomparsa di Repetto, praticamente da un giorno all’altro, nel pieno del successo. Oggi racconta la sua parte di vita lontano dagli 883, in America e ritorno, per poi approdare (per ora) in Francia.