Mausoleo Marconi e Villa Grifone, 3 milioni dal Ministero per il restauro

Bologna, 21 ottobre 2025 – Tre milioni in arrivo per il restauro del Mausoleo Marconi e Villa Griffone a Sasso Marconi, in provincia di Bologna.

Questo nuovo finanziamento è destinato al patrimonio culturale affinché possa appartenere sempre più ai territori e ai loro cittadini.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha infatti firmato il decreto per la programmazione delle risorse finanziarie destinate ai «Grandi Progetti Beni culturali» per l'annualità 2025. L'importo complessivo sarà di oltre 15 milioni per 5 interventi mirati che coinvolgeranno Puglia, Veneto, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Il piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali è necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Oltre al Mausoleo Marconi e Villa Griffone a Sasso Marconi sono stati stanziati quasi 2 milioni di euro a Otranto per riqualificare gli spazi pubblici del centro storico. A Badia Polesine (Rovigo) sono stati destinati oltre un milione di euro per la valorizzazione e il restauro del Museo Civico Baruffaldi. A Firenze, il ministero della Cultura ha stanziato 3 milioni di euro per il GalileoLab, uno spazio per i cittadini, le scuole e i visitatori in cui sarà raccontato e valorizzato il contributo di Firenze e della Toscana alla storia della scienza, tramite mostre, attività dimostrative e iniziative educative. A Roma sono stati finanziati 6.500.000 di euro per la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliografico della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte a Palazzo San Felice. Un intervento che si affianca all'impegno già profuso dal Piano Olivetti.

La scheda

Progettato dall’architetto Marcello Piacentini e inaugurato nel 1941, il Mausoleo Marconi è il punto di arrivo degli eventi successivi alla morte di Marconi (20 luglio 1937): prima i solenni funerali di Stato a Roma, accompagnati da un silenzio dell’etere di uno/due minuti da parte di tutte le emittenti del mondo, in onore dell’inventore; un anno dopo, l’avvio della pratica di acquisizione di Villa Griffone da parte dello Stato e l’intestazione “Marconi” al comune di Sasso Bolognese; infine il trasferimento della salma dal Cimitero della Certosa (Bologna) al mausoleo appena edificato.

Nel 1994 morì la seconda moglie di Marconi, Maria Cristina Bezzi Scali, e la salma fu trasportata nel Mausoleo Marconi, dove tuttora riposa.