Max Pezzali, concerto in arrivo al Dall’Ara. E c’è anche il comic book

Max Pezzali ha scelto Bologna. Si aggiunge un altro appuntamento al Max forever (hits only), il nuovo tour negli stadi dell’ex frontman degli 883 che si terrà nell’estate del prossimo anno, prodotto da Vivo Concerti. La tournée, che nelle prime 24 ore dall’apertura delle vendite ha già polverizzato 50mila biglietti, farà tappa sotto le Torri domenica 23 giugno 2024 al Dall’Ara. Protagonista dell’ultima stagione con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze, Pezzali (foto in alto) torna così a esibirsi con un tour negli stadi italiani. Con uno show completamente rinnovato, dal palco alle scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni.

Non solo: Max Pezzali annuncia anche il progetto del suo comic book, presentato in esclusiva al prossimo Lucca Comics & Games 2023, il festival dedicato alla cultura pop più importante d’Europa dal primo al 5 novembre. Il comic book è stato illustrato e sceneggiato dal celebre fumettista Roberto Recchioni, con le grafiche curate da Sergio Pappalettera (autore delle copertine degli album Hanno Ucciso L’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est). Il comic book svelerà il tema caratterizzante della prima stagione del nuovo tour negli stadi.

fra.mor.