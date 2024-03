Maxi appalto al cognato, in sette nei guai

La gara d’appalto fu annullata dal Consiglio di Stato per il conflitto di’interessi legato alla parentela tra il direttore della struttura che aveva messo a punto il bando e il presidente della coop vincitrice, suo cognato. Ora la Procura ha notificato a sette persone l’avviso di fine indagine per turbata libertà degli incanti. A rischiare il processo sono Marco Storchi, all’epoca direttore della struttura di servizi di supporto alla persona del Sant’Orsola; il cognato Roberto Olivi, presidente del cda di Coopservice e Servizi Italia, il raggruppamento di imprese che nel 2019 si aggiudicò la gara da 123 milioni; Diego Lauritano e Nazzareno Manoni, commissari; Luisa Capasso, ex responsabile servizio anticorruzione del Sant’Orsola; Davide Fornaciari nella qualità di direttore amministrativo Aosp, e Rosanna Campa (Asl) responsabile unico del procedimento. Per il pm Augusto Borghini, che ha coordinato le indagini della Finanza, la gara fu turbata da un’intesa per omettere o tacere l’esistenza della causa d’incompatibilità. Storchi, difeso dall’avvocato Gino Bottiglioni, quando nel 2020 emerse l’indagine fu spostato ad altre funzioni: per l’accusa avrebbe omesso di astenersi e attestato il falso, omettendo di indicare la propria situazione. Olivi (avvocato Roberto Sutich) avrebbe approfittato del rapporto di parentela per aggiudicarsi la procedura, i commissari (avvocato Gianluca Malavasi) avrebbero a loro volta attestato il falso, mentre gli altri indagati (difesi dagli avvocati Malavasi, Roberto Mariani e Giulia Tigani) pur consapevoli della causa di incompatibilità non avrebbero agito di conseguenza. L’indagine nacque da un esposto di Rekeep, terza alla gara. Parte offesa è il Sant’Orsola. "Ora che potremo confrontarci con un giudice terzo, confidiamo di poter dimostrare la piena correttezza del nostro operato e l’estraneità alle accuse contestate", dice l’avvocato Bottiglioni.