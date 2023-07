Maxi-blitz della Finanza Pilotavano i fallimenti poi riciclavano milioni Arresti in mezza Italia

Un sistema ben rodato di fallimenti ’a catena’, gestito da un sodalizio di veri e propri "bancarottieri seriali" che acquistavano tramite prestanome nullatenenti società in crisi e le ripulivano di tutti i beni di valore, portandole inevitabilmente, e dolosamente, al fallimento. Le liquidità sottratte alle società spogliate venivano poi ’ripulite’ in un preciso sistema di triangolazione, che prevedeva l’emissione di fatture fasulle da parte di società gestite da due cinesi (irreperibili), presto rivelatesi "scatole vuote", e l’invio del denaro in Cina, poi restituito in contanti agli "imprenditori" italiani, con una piccola trattenuta per il servizio. A fare da tramite tra loro, due coniugi (lei cinese, lui italiano) ora accusati anche di gestire una florida attività di prostituzione nell’Aretino.

Sono queste le accuse rivolte a 32 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio e reati fallimentari e tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. Quindici gli arresti disposti, dieci obblighi di dimora e firma, 32 i milioni di euro sotto sequestro preventivo.

A eseguire le misure, la Guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura (pm Roberto Ceroni), su disposizione del giudice per le indagini preliminari Andrea Salvatore Romito. Accertamenti e perquisizioni hanno interessato poi mezza Italia, con blitz in 11 regioni. Ma il cuore è tutto bolognese.

A capo del sodalizio, secondo le accuse, sarebbero tre persone: Riccardo Pieraccini, 63 anni di Pistoia; Fiore Moliterni detto Maurizio, 62 anni, nato a Crotone (già arrestato nell’ambito dell’operazione ’Ragnatela’, su un caso di estorsione aggravata dal metodo mafioso, bancarotta e reati fiscali e tributari in una casa di riposo di Porretta, e il processo è in corso); e Domenico Pilato, foggiano di 62 anni. Il primi due sarebbero i "promotori e dirigenti dell’associazione".

In carcere è finiti anche Massimo Vivoli, presidente di Confesercenti nazionale dal 2015 al 2017 e poi componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: per l’accusa si sarebbe "messo a disposizione del sodalizio" dando alle loro trattative più "credibilità", per poi disinteressarsi delle holding di cui avrebbe finto di acquistare delle quote.

Gli accertamenti del Nucleo economico-finanziario guidato dal colonnello Fabio Ranieri hanno permesso di ricostruire le presunte azioni illecite della autodefinita "banda del buco". Dal 2020 in poi, la "banda" avrebbe infatti acquisito quattro società che gestivano supermercati in giro per l’Italia per poi sistematicamente depredarle. Per esempio, 25 punti vendita sul punto del fallimento sarebbero stati trasferiti a new-co riconducibili all’associazione, impedendo la riscossione di 3,3 milioni di euro di tributi. Pure sul personale si sarebbe lucrato, poiché somministrato da società collegate a Moliterni; grazie a ingenti crediti d’imposta anche già accertati come fittizi, venivano ’compensati’ i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute sul lavoro dipendente, con crediti d’imposta fittizi contestati di oltre 2 milioni.

Le misure, scrive il gip Romito, sono giustificate dal "concreto pericolo di fuga" dato il giro di affari anche all’estero di alcuni degli indagati e il fatto che Pieraccini già a gennaio era fuggito dopo una condanna definitiva a 7 anni per fatti simili; e il "duplice rischio di inquinamento probatorio e reiterazione delittuosa, dato che il modus operandi rodato utilizzato negli anni e nel recente passato, come attestano le vicende giudiziarie, ha i contorni dell’abitualità".

Federica Orlandi