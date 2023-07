Maxi blitz della polizia Sequestrati 500 chili tra cocaina e hashish Due pusher in manette

di Chiara

Caravelli

Quattrocentoquaranta chili di hashish, 37 di cocaina, 61mila euro in contanti, una pistola senza matricola con sei proiettili all’interno e due arresti. È questo il bilancio del maxi sequestro messo a segno dalla Squadra Mobile, in zona Mazzini, (l’operazione si è snodata da tra le vie Rocchi, Vizzani e Fiacchi) che ha portato all’arresto in flagranza di due soggetti di origine albanese, rispettivamente di 29 e 28 anni, già noti alle forze dell’ordine per piccoli precedenti.

Il blitz, arrivato a termine di una tradizionale attività d’indagine con appostamenti e pedinamenti, si è sviluppato nella mattinata di martedì scorso. La zona, però, aveva catturato l’attenzione degli agenti già negli anni scorsi per la presenza di vere e proprie basi logistiche dei pusher di origine albanese. Nel 2019, infatti, in via Vizzani, la polizia arrestò tre cittadini nordafricani trovati in possesso di 500 grammi di cocaina e 40 chili di hashish. Due anni fa, una nuova attività d’indagine nel ‘triangolo’ dello spaccio: in questo caso, però, non si arrivò al sequestro di sostanze stupefacenti.

Ma torniamo al maxi blitz di martedì scorso. Gli agenti della Mobile, che da settimane tenevano d’occhio i movimenti dei due pusher, hanno notato il ventinovenne albanese allontanarsi in scooter dalla sua abitazione di via Rocchi. Poco dopo, vicino alla casa, nell’adiacente via Vizzani, ecco arrivare una Peugeot guidata dal complice 28enne, irregolare sul territorio.

Intorno a mezzogiorno, il ventinovenne fa ritorno a casa e, avvicinandosi all’auto del connazionale, prima nasconde una busta sospetta nel bagagliaio, poi sale a bordo della Peugeot. Ma prima che i due possano allontanarsi, ecco che gli agenti intervengono con un primo controllo, che dà esito positivo: all’interno della busta, infatti, vengono trovati cinque panetti di cocaina per un peso complessivo di cinque chili e mezzo.

A quel punto, la polizia procede con una perquisizione all’interno della casa di via Rocchi: qui vengono rinvenute altre 30 confezioni di cocaina per un totale di 32 chili di sostanza stupefacente. Nell’armadio, invece, gli agenti trovano 55 confezioni di hashish per un peso complessivo di 440 chili, insieme a tre frullatori, bilance di precisione e macchine per il confezionamento sottovuoto.

Oltre a questo, sono stati sequestrati 11mila euro in contanti e la pistola priva di matricola con sei proiettili. I pusher avevano poi nascosto altre 22 munizioni dentro alcuni calzini. Non solo, in casa era presente anche un mazzo di chiavi incompatibile con l’abitazione di via Rocchi. Tramite un successivo controllo, gli agenti hanno scoperto che le chiavi corrispondevano alla serratura di un altro appartamento, in via Fiacchi, nella disponibilità dei due pusher. Qui vengono trovati ulteriori 50mila euro in contanti.

La droga, pronta per essere immessa sul mercato delle principali piazze di spaccio bolognesi, avrebbe fruttato intorno ai 3 milioni di euro. Resta da capire, invece, se i due pusher avessero o meno dei complici. Una circostanza, quest’ultima, su cui gli agenti stanno continuando a indagare. "La criminalità organizzata albanese – le parole del capo della Squadra Mobile, Roberto Pititto – è potentissima. Ha un più che rilevante controllo del traffico di sostanze stupefacenti". Un controllo che permette inoltre agli spacciatori di avere grandi disponibilità economiche: nel caso specifico, ad esempio, i due pusher come basi logistiche utilizzavano appartamenti localizzati in una zona residenziale della città. "Si tratta – conclude Pititto – di fornitori di alto livello, vista la mole di droga sequestrata". Droga che veniva suddivisa in diversi panetti sui quali venivano attaccati finti loghi di noti marchi della moda, da Louis Vuitton a Dsquared, presumibilmente utilizzati dai trafficanti per identificare il canale di provenienza e la qualità della partita di droga.

Per entrambi i pusher, che adesso l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio: al ventinovenne, residente in provincia di Firenze ma di fatto domiciliato in città, in via Massarenti, vengono contestate anche l’aggravante dell’ingente quantità, per quanto riguarda il possesso di droga, e la detenzione di arma clandestina e munizioni. Il maxi blitz di martedì scorso assesta un altro importante colpo al mercato dello spaccio bolognese.

Poche settimane fa, un’altra grossa operazione della polizia, con tanto di elicotteri che alle prime ore dell’alba hanno volato sopra il cielo della Bolognina, aveva portato al sequestro di 92 chili di droga (anche in questo caso le sostanze rinvenute erano cocaina e hashish) e 150mila euro in contanti, oltre a 21 misure cautelari in carcere e 30 arresti in flagranza. Ma il lavoro per contrastare lo spaccio di droga sul territorio non si ferma qui: i maxi blitz, infatti, si aggiungono ai controlli messi in atto quotidianamente dagli agenti nelle zone più calde della città.