Maxi-cantiere per il torrente Ravone Si parte dopo quello di via Malvasia

Il super cantiere di via Saffi partirà a metà giugno. Una corsa contro il tempo, dopo le esondazioni del torrente Ravone, che ha fatto decidere il sindaco Matteo Lepore di anticipare i lavori, inizialmente previsti in concomitanza con il cantiere del Tram.

Il conto alla rovescia è già partito, ma il cantierone inizierà soltanto nel momento in cui sarà concluso l’intervento di via Malvasia (nella foto).

Iniziato il 20 marzo, nel tratto da via del Chiù a via Saffi, prevede l’istituzione del senso unico con sospensione della corsia riservata di via Saffi, da via Vittorio Veneto ai viali di circonvallazione, per i lavori sulle reti acqua e gas. Si tratta di lavori propedeutici al successivo intervento di demolizione e rifacimento del solaio di copertura del Canale Ravone. Ed è proprio per evitare l’impatto di due cantieri nella stessa zona che il Comune attenderà la fine dei lavori in via Malvasia. Il cantiere in programma da metà giugno, interesserà la porzione di via Saffi da via Vittorio Veneto fino a 60 metri oltre via del Chiù, tratto che sarà interdetto alla circolazione indicativamente fino alla fine di agosto. L’obiettivo è quello di concludere l’opera di messa in sicurezza entro l’estate, così da minimizzare i rischi correlati alle precipitazioni autunnali.

A febbraio 2024, invece, partirà il cantiere tranviario relativo a questo tratto di via Saffi, mantenendo la viabilità aperta nei due sensi seppur con riduzione delle carreggiate.