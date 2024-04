Maxi-cantiere sulle condotte idriche. Hera dà il via a lavori per 1,2 milioni

A Calderara è tutto pronto per i lavori Hera che riguarderanno quasi 4 chilometri di condotte idriche. I lavori, dal costo di 1,2 milioni di euro, inizieranno a maggio e si svolgeranno quasi completamente nella zona rurale parallela alle vie San Vitalino e Stelloni Levante; su quest’ultima è prevista tuttavia una parte di cantiere anche in sede stradale. Attualmente si sta concludendo la fase dedicata alla progettazione definitiva ed esecutiva in modo da aprire il cantiere a breve. L’intervento di bonifica riguarderà in tutto 3,7 chilometri di rete idrica e il cantiere sarà diviso in tre stralci che verranno realizzati in continuità a partire dalle prime settimane di maggio. Il primo stralcio concerne 900 metri di condotta e si svolgerà completamente nella zona di campagna tra le vie Guardatello e Stelloni Levante. Il secondo stralcio si concentrerà sulla bonifica di 1,2 chilometri di condotte, in parte in zona di campagna e in parte in sede stradale su via Stelloni Levante. Il terzo stralcio servirà a migliorare 1,6 chilometri di rete completamente in zona di campagna parallela a via San Vitalino.

"Esprimiamo soddisfazione – dice il sindaco Giampiero Falzone – per questo importante investimento di Hera, che ringrazio e con cui c’è sempre stata una interlocuzione costante. Un investimento che risolverà definitivamente un problema annoso per la parte di territorio interessata".

La tubazione oggetto di bonifica a parere di Hera rientra nel potenziamento del servizio idrico della pianura e in particolare riveste un ruolo di fondamentale importanza per la fornitura idrica dei comuni a nord ovest (Sala Bolognese, Castello d’Argile e Pieve di Cento). E per il servizio di Hera alla località di Longara, frazione di Calderara. L’obiettivo è di concludere tutti i cantieri nei primi mesi del 2025. "Grazie a questo intervento – aggiunge il primo cittadino –, che peraltro partirà nel giro di qualche settimana, il Comune a seguire procederà all’asfaltatura, già finanziata, di via San Vitalino. Questo lavoro di asfaltatura l’avevamo appunto rimandato in attesa della sostituzione della rete idrica".

p. l. t.