Maxi cena per salvare il campanile

"Il diavolo e l’acqua santa" per salvare il campanile dell’antica basilica di Sala. Nei giorni scorsi, nel capannone del Pd, si è tenuta una cena, che ha visto la partecipazione di 250 persone, atei e credenti, organizzata da diverse associazioni di volontariato, come Protezione civile e polisportiva. Lo scopo è stato quello di raccogliere fondi da devolvere al restauro del campanile della Pieve romanica che fu pensato anche quale monumento ai caduti della Grande Guerra ‘15–‘18. L’incasso, al netto delle spese, è stato di 4.500 euro.

Alla base del campanile infatti si trova un piccolo sacrario dove sono stati sepolti i caduti di guerra e anche il parroco don Gaetano Botti. Era il sacerdote che si occupò, all’inizio del Novecento, del restauro principale della basilica riportandola alle forme romaniche con progettista Giuseppe Rivani. In sostanza le parrocchie di Santa Maria Annunziata e San Biagio di Sala hanno avviato la raccolta fondi per restaurare il campanile. Per il lavoro, è stata scelta la ditta il ‘Laboratorio degli Angeli’ che si è già occupata, sempre a Sala, del restauro del campanile della chiesa della frazione di Bagno di Piano. "Il campanile della nostra antica basilica romanica di Sala – spiega il sindaco Emanuele Bassi che ha partecipato all’iniziativa assieme al parroco don Marco Cippone – viene ristrutturato nell’anno in cui compie i cento anni di età. Stiamo organizzando iniziative per raccogliere fondi per la ristrutturazione, iniziative come la cena che si è tenuta recentemente. Mi sento di dire che è stato un evento unico, tutti uniti per un unico obiettivo senza divisioni politiche. Tutti assieme credenti, atei, una comunità altruista che vuole stare assieme e che conserva le proprie tradizioni".

L’intervento di restauro, i cui lavori sono iniziati nelle scorse settimane, prevede una spesa di circa 200mila euro, di cui parte finanziata dalla diocesi di Bologna, e l’altra finanziata dal buon cuore dei cittadini del territorio. Il restauro prevede un intervento generale sul campanile compreso il tetto da cui filtra acqua tanto che non si possono più suonare le campane. I lavori dovrebbero durare circa quattro mesi.

"Fa molto piacere – sottolinea Angela Bertoni, consigliere comunale di opposizione a Sala – vedere l’impegno di tante persone per consentire la realizzazione del restauro. Sabato, in parrocchia, si terrà un’altra cena, con specialità pugliesi, poi sono in previsione altri eventi".

Pier Luigi Trombetta