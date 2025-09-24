Maxi confisca oltre 13 milioni a imprenditore vicino al clan mafioso

Bologna, 24 settembre 2025 – Un patrimonio da oltre 13 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a un imprenditore siciliano ritenuto vicino al clan Nicotra di Misterbianco (Catania), operante anche in Emilia-Romagna. L’operazione, condotta dal comando provinciale di Bologna con il supporto dei colleghi siciliani e il coordinamento del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, rappresenta l’epilogo di indagini complesse dirette dalla Procura distrettuale antimafia di Bologna.

Tra i beni confiscati, acquisiti a patrimonio dello Stato, figurano 56 immobili tra fabbricati e terreni nelle province di Bologna e Catania, 9 auto, 22 rapporti bancari, 11 quote societarie, 100 azioni del Credito Etneo e 6 polizze di pegno. Tutti risultavano sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dall’imprenditore.

L’uomo, noto per la sua pericolosità sociale, è stato in passato condannato a vario titolo per reati gravi, tra cui un tentato omicidio a Faenza. Le indagini hanno dimostrato come l’imprenditore controllasse di fatto un complesso di società formalmente intestate a familiari.

L’operazione testimonia la costante attenzione della Guardia di finanza nell’individuare e colpire patrimoni accumulati illecitamente, a tutela della libera concorrenza, della sana imprenditoria e della sicurezza pubblica.