Maxi controlli al Gran Reno. Trecento ragazzi identificati

Proseguono i controlli speciali del fine settimana al Gran Reno. Nel corso dell’ultimo weekend, sono finiti nei guai due ragazzi, di 25 e 23 anni, sorpresi con hashish e cocaina. Nell’ambito dei servizi ad alto impatto organizzati dalla Questura, sabato sono state controllate circa 300 persone, di cui 189 minori. Sotto la direzione di un funzionario di polizia, allo Shopville è stato al lavoro personale del Reparto prevenzione crimine, della Polfer, dei carabinieri, della Guarda di Finanza e della polizia locale. Particolarmente attento il cane dell’unità cinofila, che ha segnalato e permesso di portare al rinvenimento e al sequestro della droga: un ragazzo italiano di 25 anni è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish e di 2 grammi di cocaina (oltre a 319 euro in contanti); una ventitreenne moldava aveva invece con sé 5 grammi di hashish. I due sono stati denunciati per spaccio, mentre un trentenne è stato segnalato per uso personale.