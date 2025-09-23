Maxi corteo pro Gaza, volti nuovi tra i fermati: oggi gli interrogatori

Bologna, 24 settembre 2025 – Si svolgeranno questa mattina gli interrogatori degli arrestati al maxi-corteo di lunedì a sostegno dei palestinesi: si tratta di quattro persone – tre maggiorenni e un minore – che non sono note alle forze dell’ordine. Tra loro, un ragazzo di 28 anni di Formigine (Modena): lavora come tecnico e lunedì aveva aderito allo sciopero, partecipando alla manifestazione pro Gaza. È stato fermato mentre era tra i cespugli in via Stalingrado, dove la manifestazione si è spostata dopo l’invasione dell’autostrada.

Ma “dai video” girati al momento del fermo “non emergono condotte aggressive”, le parole del suo avvocato, Simone Sabattini.

Tra i quattro finiti in arresto, c’è anche appunto un minorenne, che frequenta la scuola: il ragazzino, assistito dall’avvocato Ettore Grenci, è accusato di resistenza e travisamento: ora si trova ai domiciliari in un’abitazione del Bolognese. Avrebbe lanciato degli oggetti nei momenti di caos in via Stalingrado.

Nel frattempo, proseguono le indagini della polizia per identificare gli autori dei disordini e dei danneggiamenti: gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini dei filmati e sono in arrivo altre denunce. Oltre alle sigle e ai volti noti dei collettivi, in tangenziale lunedì c’erano anche cittadini ’estranei’ ai gruppi organizzati. E, quando un migliaio di manifestanti ha iniziato a scavalcare, invadendo l’autostrada, in molti si sarebbero aggregati sul momento facendosi trasportare ’dall’entusiasmo’ per l’iniziativa.

La parte più ’irruenta’ del corteo sarebbe stata composta da persone dell’Emilia-Romagna, ma anche da gente venuta dalle regioni confinanti. Quando gli agenti hanno iniziato a sgomberare l’autostrada, il numero dei manifestanti si è un po’ ridotto e la loro marcia è proseguita in via Stalingrado. Qui ci sono state le tensioni più forti tra forze dell’ordine e partecipanti al corteo, con lancio di sassi e bottiglie, ma anche mazze e pietre recuperate dal cantiere sotto il ponte, contro gli agenti. Poi, cassonetti danneggiati, cestoni divelti e scritte sui muri. Oltre agli arrestati, il bilancio della giornata di lunedì vede anche due denunciati per blocco stradale e tre denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: tre di loro sono andati in ospedale per essere medicati.