Maxi disinfestazione anti topi. Trappole nelle vie e nelle piazze

Continua fino a lunedì prossimo, a Casalecchio, la campagna di derattizzazione ‘massiva’ disposta dal Comune dopo una raffica di segnalazioni di cittadini e operatori ecologici, che all’inizio del mese avevano determinato un vero e proprio allarme in particolare nel cuore della cittadina sul Reno. Una situazione aggravata dall’abbandono di rifiuti e di cibo negli spazi pubblici, dove si svolge anche il servizio di raccolta col sistema porta a porta con le inevitabili controindicazioni specie nel periodo estivo con relative alte temperature. Così oltre alle aree scolastiche, nelle quali si ricorderà il caso del topino imprendibile che lo scorso gennaio portò alla chiusura della scuola dell’infanzia Caravaggio, al quartiere Croce. L’operazione definita ‘massiva’ vista l’area di intervento, dalle scuole si è estesa a tutti gli spazi pubblici del centro storico: vie e piazze dove sono state piazzate le trappole predisposte dalla ditta Biblion, titolare dell’intervento che vale 6mila euro. Si parte dalla piazza della Repubblica e della piazza del Popolo fino alla piazzetta del monumento ai caduti. Poi allo spazio davanti al teatro comunale, ex Pedretti e via Pascoli. Quindi piazza Matteotti e le vie Sozzi, Righi, Martiri della libertà, Toti, Marconi, Ronzani, Carducci e via della Chiusa. Spazi dove si continuano però a registrarsi abbandoni di rifiuti alimentari, come quella documentata dai social l’altra notte e residui di panini, pizzette, paste sparsi a terra proprio nella piazzetta davanti al teatro comunale e in via Pascoli. "Tanto sforzo per fare la derattizzazione e poi la mattina si vede la strada messa così, dove i topi vanno evidentemente a nozze..." commenta una commerciante della via. Mentre il Comune spiega che la ditta incaricata registra il costante consumo delle esche nelle trappole. E anche di avere disposto una pulizia del luogo e un controllo nelle ore notturne.

