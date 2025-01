Maxi-donazione dei Cinque stelle per proteggere la Val di Zena

Un aiuto ai territori più colpiti dall’alluvione per prevenire altre catastrofi. Il M5s dona 150.000 euro, frutto delle restituzioni volontarie degli eletti del Movimento, per la sicurezza idraulica della Val di Zena, travolta dalle ultime piene. La donazione è stata assegnata al Comune di San Lazzaro di Savena, individuato come capofila, in collaborazione con il Comune di Pianoro e l’Università di Modena e Reggio Emilia.

I fondi, spiegano i coordinatori regionali M5s, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, e la coordinatrice provinciale, Michela Montevecchi, "saranno utilizzati per sviluppare studi idrologici e idraulici innovativi e per individuare soluzioni sostenibili che garantiscano un adeguato livello di sicurezza idraulica e geologica, nel rispetto dei principi di rigenerazione e rinaturalizzazione ambientale". I vertici del Movimento ringraziano in particolare l’ex consigliere comunale Pietro Latronico per aver lanciato l’idea, nonché tutti i rappresentanti M5s "che hanno lavorato con gli enti coinvolti per coordinare le azioni necessarie e garantire il successo dell’iniziativa". Questo progetto, affermano Lanzi, Croatti e Montevecchi, "rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare la sicurezza del territorio con la tutela ambientale, grazie alla collaborazione tra istituzioni e al contributo diretto del Movimento 5 Stelle attraverso le restituzioni degli eletti. Il Movimento 5 Stelle continua a investire nella protezione e valorizzazione del territorio, sostenendo progetti che uniscono innovazione scientifica, sostenibilità e sicurezza per il futuro".