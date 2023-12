Maxi furto al Sant’Orsola. Caccia ai quattro banditi

Continua la caccia all’uomo. Anzi con tutta probabilità la caccia ai quattro uomini, o forse anche di più, che nella notte tra giovedì e venerdì scorso hanno ’alleggerito’ il Policlinico Sant’Orsola di numerose confezioni di preziosi farmaci oncologici, dal valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro.

Un grave colpo per la struttura sanitaria, che però ha confermato di riuscire a garantire le terapie per tutti i pazienti in cura, nonostante l’amaro raid dei malviventi avvenuto pochi giorni fa. Ora, i carabinieri sono al lavoro per fare luce sull’accaduto e a questo scopo hanno già raccolto e iniziato a vagliare i video registrati dalle telecamere di sorveglianza attive all’interno e nei paraggi del nosocomio. Stando alle prime ricostruzioni, gli autori del gesto hanno agito ’a colpo sicuro’, dimostrando di sapere perfettamente dove i farmaci erano conservati, cioè all’interno di una stanza adibita a farmacia di un reparto del Policlinico.

Da una prima e parziale ricostruzione, è probabile che il colpo sia stato messo a segno, come anticipato, da almeno quattro persone, ma è probabile che altri complici si trovassero all’esterno della struttura, intensi a sovergliare l’area e a svolgere la funzione di ’palo’. Il numero esatto delle confezioni di farmaci sottratte è ancora in fase di accertamento, ma ognuna di esse valeva qualche migliaia di euro.

Non si tratterebbe di un caso del tutto isolato: ad agosto del 2022, per esempio, un cinquantacinquenne che lavorava come magazziniere all’interno dell’ospedale e già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, aveva rubato guanti in lattice, traverse salva letto e cerotti post-operatori, ma anche prodotti alimentari. In quell’occasione, tutto il materiale ritrovato dagli agenti venne sequestrato e l’uomo fu denunciato dalla polizia con l’accusa di furto aggravato. Mai però il bottino si era rivelato tanto ingente come questa volta.