Maxi incidente in galleria sull’A1: autostrada chiusa fra Bologna e Firenze

Coinvolti un autobus, quattro camion e due vetture lungo la Direttissima verso sud. Il traffico viene deviato sulla Panoramica, ma l’uscita consigliata è Pian del Voglio

Ancora un gravissimo incidente avvenuto in una galleria dell'A1 tra Bologna e Firenze: molti i mezzi coinvolti: un autobus, quattro camion e due vetture (foto di repertiorio)

Per approfondire:

Bologna, 6 settembre 2025 – L’autostrada A1 è chiusa, fra Bologna e Firenze, nel tratto della direttissima, tra il bivio con la Panoramica e Badia, verso Firenze. È successo per un incidente avvenuto al km 2 e 100, ossia nel tratto tra Pian del Voglio e Badia. Ancora una volta il maxi tamponamento è avvenuto in una galleria, quella di Rioveggio sud.

Tantissimi i mezzi coinvolti: un autobus, quattro camion e due vetture nella galleria. Il traffico è deviato sull'A1 Panoramica dove Autostrade consiglia di uscire a Pian del Voglio e rientrare a Badia sulla A1 Direttissima. 

Lunghe le code che si stanno formando, in questa che è ancora una domenica di rientri: difficoltà anche lungo l’A1 nel nodo di Modena, dove si registrano code in uscita a Modena Nord per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Notizia in aggiornamento

