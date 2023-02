Maxi incidente in via Roma Cinque feriti, fra cui un bimbo

Cinque feriti, tra cui un bambino di cinque anni. Nessuno, per fortuna, sarebbe in pericolo di vita. Questo il bilancio del maxi incidente che, ieri, tra le 19 e le 21, ha paralizzato via Roma, a Granarolo, che è rimasta chiusa al traffico per diverse ore: prima per consentire i soccorsi, poi per permettere alle forze dell’ordine di svolgere i rilievi necessari a capire la dinamica dello scontro. Tre i mezzi coinvolti e cinque le persone, tra cui il bambino. Nessuno in pericolo di vita. A scontrarsi alle porte della frazione granarolese di Viadagola, in angolo con via Cadriano, per cause ancora da chiarire, sono state, verso le 19 due auto, una Panda e una Bmw, e una moto. L’impatto tra le auto pare essere stato frontale e la moto, che stava transitando sulla carreggiata potrebbe essere rimasta coinvolta a seguito dell’impatto tra le due auto e la carambola che si è innescata. Non è chiaro quale dei mezzi che sono rimasti coinvolti abbia causato l’impatto. Certo è che lo scontro è stato tremendo tanto da, come detto, fare dapprima carambolare i mezzi e poi da catapultarli letteralmente tutti e tre in un fosso che si trova a lato della carreggiata. Gli altri utenti della strada, a quell’ora molto trafficata, hanno da subito avvisato soccorsi e forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco con due mezzi per liberare le persone dalle lamiere dell’auto. Sono, poi, sopraggiunti i soccorsi con tre ambulanze e, per trasportare il bambino e un altro coinvolto, anche l’elisoccorso. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati tutti portati al Maggiore. Qui sono tuttora ricoverati: tre con un codice di media gravità e due con un codice di bassa gravità. Sul posto sono arrivati, con una pattuglia, i carabinieri della stazione di Granarolo.

Zoe Pederzini