Maxi incidente oggi Castenaso, coinvolte tre auto e circolazione paralizzata

Foto fornite dai Carabinieri Volontari ANC di Castenaso

Castenaso (Bologna), 3 marzo 2023 - Un incidente fra tre auto sta paralizzando il traffico in territorio di Castenaso tra via Zenzalino e Santa Caterina. Erano all’incirca le 19.30 quando un’auto, che procedeva in direzione di Budrio, per cause da chiarire, ha tamponato la macchina che la precedeva. Questa a sua volta, a seguito dell’urto, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura che procedeva in direzione opposta e che è stata sbalzata fuori dalla carreggiata ribaltandosi.

Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere gli occupanti dell’auto ribaltata e, con loro, i sanitari del 118 con due ambulanze. Per fortuna nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi, ma solo contusioni ed escoriazioni.

Per i rilievi dello scontro sono sul posto i carabinieri della stazione di Budrio. La circolazione, in quel tratto di strada al confine tra Castenaso e Budrio, è del tutto paralizzata e il disagio si sta ripercuotendo anche nelle strade limitrofe.

Si procede, infatti, a senso unico alternato grazie anche all’Anc che sta aiutando le forze dell’ordine con la viabilità.