Maxi ingorgo alla Barca. Centinaia di auto in fila dopo i tamponamenti: "Così è insostenibile"

Chi si è trovato in mezzo al delirio, ieri mattina, ha visto il caos con i propri occhi. Chi ha avuto la fortuna di essere altrove o di averlo scampato per poco, si è comunque accordo attraverso i siti online e i social. Tutti gli altri, magari di passaggio in qualche strada limitrofa, hanno finito comunque per accumulare ritardi. Gran parte della città, insomma, è andata in tilt per il maxi ingorgo partito dalla Barca e arrivato a toccare tante altre zone: un imbottigliamento generale e diffuso causato da diversi tamponamenti sull’asse attrezzato. I cantieri e una Bologna già sofferente in termini di viabilità hanno fatto il resto.

Tutto è iniziato poco dopo le 8, nell’orario di punta: un tamponamento verso Casalecchio ha dato vita a un altro scontro, e un altro ancora, e così via. Il traffico si è riversato soprattutto in via della Barca e in via de Pisis, fino all’imboccatura con viale Togliatti, ma a intasarsi sono state praticamente tutte le vie che portano in centro. In pochi minuti si sono formate code interminabili: qualcuno ha provato manovre discutibili per uscire dall’impasse, altri hanno pazientato ritardando al lavoro o agli appuntamenti, tutti ne hanno sentito parlare da un amico o un parente che ha visto la scena. E alla fine ci è voluta più di un’ora per riuscire a smaltire le file e il blocco totale. Il tam tam sui social è partito subito, con foto, video e anche file audio di automobilisti disperati. Nessun ferito, ma almeno cinque auto coinvolte nell’incidente, oltre a centinaia di mezzi rimasti paralizzati. I rilievi della polizia locale sono stati effettuati in mezzo al marasma.

Un caso che ha finito per scatenare l’ira delle opposizioni, soprattutto, che hanno parlato di "una situazione insostenibile".

"Mattinata di follia alla Barca – scrivono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia –. Ancora una volta, la viabilità disastrata della nostra città si è rivelata un vero calvario per i cittadini, ormai rassegnati a vivere e lavorare in un contesto simile. La Giunta si è troppo spesso dimostrata evasiva e inerte di fronte alla grave emergenza della viabilità".

E ancora: "Come buona parte dei residenti di Borgo Panigale che devono spostarsi in direzione centro città e verso Modena, anche io sono in coda e mi chiedo cos’abbiano fatto di male i bolognesi per meritarsi tutto ciò – scrive Daniele Aiello, coordinatore di Forza Italia per il Borgo Panigale-Reno –. Muoversi in quartiere sta diventando un’utopia, tra cantieri del tram, Pontelungo e sensi di marcia che cambiano ogni giorno".

"Siamo stati inondati da centinaia di segnalazioni di persone rimaste bloccate in mezzo al traffico per ore – chiude Matteo Di Benedetto (Lega) –. La mancanza di programmazione da parte della giunta ha portato a una situazione insostenibile".

Da stasera, intanto, chiude la Persicetana a causa dei lavori del tram per realizzare il sottopasso, mentre prende forma il deposito a Borgo Panigale: l’intervento parte oggi alle 22 e finirà alle 5 di martedì. "Un’operazione complessa che, in questo lasso di tempo, richiederà la chiusura completa della Persicetana tra la nuova rotonda che immette su viale De Gasperi e le rampe di accesso e uscita della tangenziale", scrivono dal Comune.