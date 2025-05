Maxi investimento contro il cambio climatico

Un piano straordinario di investimenti contro gli effetti del cambiamento climatico. Il provvedimento è stato assunto nei giorni scorsi dall’ente parchi Emilia orientale, l’organo istituzionale che gestisce le aree protette regionali della provincia di Bologna. "Il cambiamento climatico – evidenzia il presidente dell’ ente, Tiberio Rabboni – causa danni intensi ai territori tutelati. Le mutate condizioni ambientali espongono strade e sentieri a ripetuti fenomeni di dissesto e indeboliscono la capacità di conservazione degli habitat e della biodiversità all’interno dei parchi". L’importo complessivo dello stanziamento ammonta a 1,5 milioni di euro. I fondi saranno destinati al miglioramento della sicurezza idraulica, dei sistemi antincendio, al ripristino del patrimonio forestale e alla riattivazione delle infrastrutture viarie danneggiate dagli eventi meteo degli ultimi anni.

Un capitolo specifico è dedicato alla Val Di Zena, all’interno del parco dei Gessi bolognesi, duramente provata dalle piogge dello scorso autunno. Per la zona alluvionata saranno resi disponibili 250 mila euro per gli interventi che saranno ritenuti prioritari dal servizio difesa del suolo della regione. Un’ulteriore linea di azione riguarda la protezione del patrimonio forestale, su cui si accaniscono siccità e alte temperature: in quota sono sempre più frequenti i crolli delle alberature mentre le più disparate malattie affliggono numerose essenze vegetali, a partire da quelle non autoctone meno adattate all’ambiente appenninico.

L’ente parchi, in collaborazione con il corpo dei vigili del fuoco, è al lavoro per migliorare l’efficienza delle misure di prevenzione e di pronto intervento in caso di incendi e per ripristinare parte dei boschi deteriorati dagli eventi. "A Madonna dell’Acero, alle pendici del Corno alle Scale – prosegue Rabboni – la foresta che porta alle Cascate del Dardagna è segnata da innumerevoli collassi di abeti bianchi su cui sarà necessario intervenire".

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale che produce ricadute severe sugli ecosistemi naturali. "Chi ha il compito di gestire questi territori – conclude il presidente – non può limitarsi a inseguire i disastri provocati dagli eventi. Occorre investire per migliorare la sicurezza e l’adattamento degli ambienti naturali. Le risorse di cui disponiamo non bastano: ne chiederemo di più al governo, alla regione e alla Ue".

Fabio Marchioni