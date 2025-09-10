Maxi kit alla Pubblica assistenza. La donazione della storica ditta

Due motopompe per acque sporche della portata di 1.500 litri al minuto, un’idropulitrice a scoppio e gli accessori per il funzionamento di queste apparecchiature. Il tutto per un valore di oltre 5mila euro. Queste le attrezzature donate dalla Nigelli Imballaggi, storica azienda sassese, alla Pubblica Assistenza di Sasso Marconi. La donazione è avvenuta nel corso di ’Pubblica in Festa!’, tradizionale manifestazione di fine estate organizzata dalla Pubblica Assistenza. Leonardo Santoli, presidente della Pubblica Assistenza, insieme a Francesco Manieri, responsabile del gruppo di Protezione civile dell’associazione, ha ringraziato pubblicamente Giancarlo Nigelli, titolare dell’omonima ditta di imballaggi. "La donazione – si legge in una nota della Pubblica – è consistita in attrezzature particolarmente preziose per fronteggiare esondazioni di fiumi e rii e altri eventi estremi idrogeologici. L’idropulitrice e le motopompe sono dispositivi utilizzati nelle operazioni di svuotamento e pulizia di cantine, magazzini e garage invasi dalle acque. La Pubblica assistenza di Sasso dispone di un gruppo di volontari formati per affrontare questo tipo di calamità e con queste nuove attrezzature potrà effettuare interventi in supporto ai vigili del fuoco e alle altre squadre di Protezione civile".

Nicodemo Mele