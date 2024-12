Maxi operazione antidroga a Bologna, 22 arresti

Bologna, 11 dicembre 2024 – È in corso di svolgimento una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Bologna, in cui gli investigatori della Squadra Mobile, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, stanno dando esecuzione a 22 misure cautelari in carcere. Le indagini, avviate a seguito di un tentato omicidio verificatosi nel 2021 nel quartiere Pilastro, hanno riscontrato numerose cessioni di stupefacente con cadenza periodica, in particolare cocaina, da parte di un sodalizio italiano, a favore di numerosi clienti arabi che, a loro volta, spacciavano la droga acquistata in varie piazze del territorio.

Maxi operazione della polizia a Bologna,22 persone arrestate (foto archivio)

Gli indagati sono dunque cittadini italiani, marocchini, tunisini ed albanesi. Oltre alle suddette misure, nel corso delle indagini altre sette persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato e sono stati altresì sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, eroina, e marijuana, nonché una pistola semiautomatica. I dettagli verranno forniti oggi in sede di conferenza stampa alle ore 11.00, presso la sala riunioni “A. Ammaturo” della locale Questura.

La sera dell’11 maggio 2021 due fratelli tunisini, assieme ad altri due connazionali, avevano sparato a un ventiseienne marocchino nell’ambito di una guerra di spaccio in via Natali, al Pilastro. Dopo quel fatto, il successivo 24 agosto, si era verificata una violenta rissa nello stesso quartiere. Da quei fatti adesso la squadra mobile, dopo aver sviluppato le indagini, è arrivata a stringere il cerchio su un vasto gruppo dedito allo spaccio: 22 le misure cautelari in carcere eseguite stamattina.