Maxi-rincari sulla sosta: "Il parcheggio, un salasso. Così non ci si muove più"

"Questi rincari non ci volevano. Il costo dei parcheggi era già abbastanza alto, ma con tali aumenti i prezzi andranno alle stelle". È un vero e proprio diluvio di "malumori e preoccupazioni" quello piovuto addosso agli automobilisti, che da inizio maggio saranno chiamati a mettere mano al portafoglio e sborsare cifre maggiori per sostare con il proprio veicolo nelle strisce blu su strada. Costi che, dalla prossima primavera, vedranno un’impennata dal 30% fino a toccare il 60% in più a seconda delle zone (ad esempio, nella corona semicentrale si passerà da 1,50 a 2,20 euro l’ora mentre nella Cerchia del Mille da 2,40 a 3,90 euro l’ora).

"Per chi si muove in auto spostandosi da una zona all’altra della città, non potranno far altro che rappresentare un forte disagio – lamenta Sergio Paietti –. Mi sembra una follia: Bologna si sta trasformando in un posto sempre più caro per chi ci vive e l’aumento del costo della sosta non fa altro che confermarlo. Una brutta sorpresa: non solo si fa a gara per trovare uno stallo libero, ma dovremo persino pagarlo a peso d’oro".

Storce il naso anche Alessandro Boschini: "È vero, le tariffe erano rimaste invariate per diverso tempo e potevamo aspettarci che venissero ritoccate, ma non credevo in questo modo: mi aspettavo degli aumenti più ridotti, più contenuti. La strada è di tutti e proprio per questo motivo non ritengo opportuno dover sborsare cifre così elevate: a breve costerà di più non soltanto muoversi in autobus, ma anche spostarsi in macchina".

"Insomma, all’orizzonte si prospetta una doppia batosta che danneggerà molti – prosegue il cittadino – è bene ricordarsi però che non tutti possono girare a piedi o in bicicletta e bisognerebbe, per questo motivo, considerare le diverse esigenze dell’intera cittadinanza".

Le preoccupazioni crescono anche per chi lavora nei negozi, col timore che la ‘stangata’ sulle strisce blu possa rallentare la clientela: "Diverse persone raggiungono i negozi in cui vogliono fare shopping utilizzando l’automobile, così da raggiungere i loro punti di interesse più velocemente – spiega Marianna Veneruso – ma prezzi più alti potrebbero, al contrario, disincentivare i cittadini e far calare la clientela". Fa eco Gianluca Spuri Zampetti: "Pensiamo a coloro che, da altre zone della città o della provincia, desiderano approfittare di un giorno libero per andare in centro a pranzare in un ristorante, per fare un aperitivo, trascorrere una giornata di svago in compagnia o altrimenti per fare degli acquisti nei negozi: oltre ai soldi che dovranno sborsare per questi motivi, si ritroveranno a dover fare i conti con tariffe ancora più alte semplicemente per parcheggiare la propria auto. In tanti, probabilmente, ci penseranno due volte e questo potrebbe far sì che la clientela e il passaggio si riducano notevolmente. Sarebbe un danno per tutti".

Ha le idee chiare Andrea Campelli, che punta il dito contro gli aumenti: "La strada dei rincari – incalza il cittadino – non è il modo adatto per dissuadere le persone dal non utilizzare il proprio mezzo privato ma, al contrario, credo servano parcheggi economici per rispondere alle esigenze".

Non solo. "Anche far pagare la sosta nelle strisce blu alle auto ibride, fuori e dentro le mura, è una scelta che personalmente non condivido: sarebbe stato necessario mantenere questo vantaggio", chiude Campelli.

"Aumenti fuori misura – è infine il parere di Maurizio Gerosa – soprattutto se facciamo il paragone anche con altre città vicine: l’umore degli automobilisti e dei cittadini non potrà che peggiorare".