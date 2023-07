Maxi sequestro alla Dozza Droga nascosta nei salumi

Un pacco stupefacente. C’erano più di trecento grammi di hashish nascosti tra gli affettati inviati dalla famiglia a un detenuto campano che ora si trova nel reparto di Alta sicurezza del carcere della Dozza.

Lo stupefacente è stato rinvenuto durante il controllo di prassi del pacco destinato al carcerato da un agente della polizia penitenziaria e immediatamente sequestrato. A darne notizia, tra gli altri, i sindacati di polizia penitenziaria Cisl, Uil e Sinappe.

"La sostanza, già pronta per il consumo e soprattutto la cessione, avrebbe senz’altro potuto minare l’ordine e la sicurezza del carcere, oltre a favorire le dinamiche criminose nel penitenziario – spiega il segretario nazionale della Uil Polizia Penitenziaria, Domenico Maldarizzi –. Purtroppo, questo episodio rappresenta solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio. Il traffico di droga e il contrabbando di oggetti illeciti come telefoni cellulari e smartphone continuano a prosperare negli istituti penitenziari. Le organizzazioni criminali gestiscono vere e proprie piazze di spaccio all’interno delle carceri, ottenendo enormi profitti. Le conseguenze di questi traffici illegali. prosegue Maldarizzi, "si ripercuotono sulle famiglie dei detenuti. Molti dei quali capita si indebitino gravemente per soddisfare le richieste di sostanze stupefacenti. È importante sottolineare che all’interno del carcere, il prezzo delle droghe è circa il triplo rispetto a quello esterno. Questa disparità crea una situazione in cui i detenuti diventano, per necessità, soldati delle organizzazioni criminali o si autoaccusano di reati non commessi", denuncia il sindacalista.

Il problema è effettivamente annoso, nel carcere: giusto l’anno scorso culminarono nel maxi blitz della Mobile le indagini cominciate nel 2020 sul giro illecito di telefonini – microcellulari e smartphone – e stupefacenti all’interno della casa circondariale. Con un boss della camorra a ’gestire’, per le accuse, tutto il traffico in questione. Grazie anche alla complicità di un dipendente ‘infiltrato’ del sopravvitto, cioè il negozio interno al carcere riservato ai detenuti, poi a sua volta finito in manette assieme al corriere pregiudicato che faceva le consegne dei prodotti inviati da Napoli. Alla fine, furono cinquanta gli indagati nel fascicolo aperto dalla Dda, quasi tutti detenuti "eccellenti" della sezione di Alta sicurezza, quella riservata a boss o membri della criminalità organizzata condannati in via definitiva o in attesa della Cassazione.