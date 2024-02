Maxi-sequestro di coca. Cinquantasei chili nascosti nel container. Tre corrieri in manette

Con i due complici, era a Livorno per recuperare un carico da 56 chili di cocaina, arrivato dall’Ecuador. Non sapeva che la Guardia di Finanza aveva già intercettato quella partita, nascosta in vani ricavati in un container frigo, e aveva sostituito 48 dei panetti ‘buoni’ con altrettanti fasulli, lasciandone due ‘civetta’ per non insospettire i corrieri. È finito così in arresto Altin Stanescu, albanese di 45 anni, residente da anni in città, solo vecchi precedenti alle spalle.

L’uomo è stato fermato lo scorso 6 febbraio, mentre in auto aspettava, appena fuori dalla Darsena di Livorno, i connazionali Leonard Capa, 43 anni, e Krenar Palaj, 34 anni. I due sono invece stati bloccati dagli uomini delle Fiamme Gialle mentre scaricavano dal container i panetti e li infilavano all’interno di due borsoni. Non si erano accorti che all’interno della maggior parte di questi, identici agli altri ‘originali’, non c’era in realtà la coca: i finanzieri, infatti, nell’ambito dell’attività di controllo e contrasto al traffico di sostanze, avevano individuato il container sospetto appena arrivato in porto e, dopo averlo ispezionato avevano individuato il nascondiglio. All’interno, c’erano 50 panetti di coca purissima, per 56 chili di peso complessivo. Nell’immediatezza, 48 erano stati sequestrati. Gli altri usati per ‘incastrare’ i responsabili dell’importazione o i destinatari dell’importante partita di droga. Che, come previsto dai militari, nella stessa serata sono arrivati al porto, a prelevare il carico.

Capa e Palaj, dopo aver superato la recinzione che delimita il terminale di stoccaggio dei container, si sono diretti all’obiettivo, sempre tenuti a vista dagli operatori di polizia giudiziaria. E hanno iniziato il lavoro per cui erano stati inviati a Livorno, mentre Stanescu spostava l’auto. Quasi terminato il lavoro, sono scattate le manette. I tre sono stati arrestati per traffico, in concorso, di ingente quantità di sostanze stupefacenti. Stanescu, difeso dall’avvocato Matteo Murgo, è comparso l’altra mattina di fronte al gip del tribunale di Livorno Marco Sacquegna: come gli altri due si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo la convalida, per tutti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La versione del quarantacinquenne è di non sapere il motivo per cui i connazionali dovessero andare al terminal, cosa dovessero recuperare. Di aver fatto loro, quindi, solo una cortesia, accompagnandoli al porto.

Adesso le indagini proseguono per individuare la rete di cui i tre facevano parte e a chi fosse destinata una così importante partita di cocaina, il cui prezzo al chilo oscilla tra i 40 e i 50mila euro. A conti fatti, un carico da circa 2 milioni e mezzo di euro, che immesso sul mercato avrebbe fruttato ai vertici dell’organizzazione alle spalle dei corrieri un guadagno di gran lunga più ingente.

Nicoletta Tempera