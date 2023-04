Maxi sequestro di refurtiva: altri beni sul sito della polizia

Una pistola dei primi del 1800, una statuetta inca, un dente di mammut e un artiglio di un altro animale preistorico, oltre a collane antiche di origine indiana. Sono alcuni dei ‘pezzi’ sequestrati dalla Squadra mobile nell’operazione ‘Aurum’, che ha portato al recupero di una tonnellata e mezzo di preziosi, provento di furti in abitazione commessi in Italia negli ultimi 25 anni. Molti dei beni sono in attesa di essere riconosciuti dai proprietari: la polizia sta proseguendo con la pubblicazione sul sito della questura di Bologna delle foto di oltre duemila oggetti. Chi dovesse riconoscerne alcuni, potrà chiamare lo 0516401776. Al momento, i beni catalogati sono il 20% del totale.