Maxi vincita a Malalbergo Porta a casa due milioni di euro grazie a un ‘grattino’ da dieci

di Francesco Moroni

Due milioni vinti con una giocata da dieci euro. Nella tabaccheria A. B. di Altedo di Malalbergo (in via Nazionale 106A) lo stupore è ancora alle stelle e l’enfasi è tanta: "Stiamo cercando di capire come fare e come capire chi sia stato il giocatore fortunato", commenta la titolare Eva Tollio insieme ai colleghi. La notizia della super vincita è appena arrivata: il ‘Gratta e vinci’ da due milioni è un ’Super numerissimi’ venduto ad Altedo lo scorso 30 agosto, come riporta l’app ufficiale ‘My Lotteries’, dove vengono registrate tutte le vincite con tanto di luogo, punto vendita e data. Un grattino davvero speciale a quanto pare, tanto da aver regalato negli ultimi giorni un’altra vincita milionaria, dello stesso importo, a Cattolica Eraclea (in provincia di Agrigento).

Magari un fortunato passante che, complice la vicinanza con l’autostrada, avrà comprato il Gratta e vinci ad Altedo per poi dirigersi verso altri lidi. O, forse, un residente che non si è ancora reso conto di aver fatto la super giocata della vita. Chi lo sa. Sta di fatto che oggi, da quando è arrivata la notizia della maxi vincita, ad Altedo non si parla quasi d’altro.

I titolari della tabaccheria sorridono e mostrano soddisfatti il cartello che sottolinea il bottino: neppure loro ne erano al corrente fino alla pubblicazione, come avviene in questi casi, della vincita sul sito ufficiale della compagnia di giocate.

ll Gratta e vinci ‘Super numerissimi’, dal costo di 10 euro e con una vincita massima proprio di due milioni, presenta due giochi per cercare uno dei tanti premi a disposizione. Nel primo basta grattare tutti i ‘Numeri vincenti’, compresi i quattro bonus, e poi in ogni giocata grattare solo i numeri corrispondenti ai ‘Numeri vincenti’, appunto. Se si completano uno o più giocate, si vince il premio indicato, e se nella giocata completata si trova uno dei numeri bonus X2 o bonus X5, si vince due o cinque volte il premio indicato. Nel secondo gioco, invece, basta trovare due importi uguali per vincere quell’importo.

Ma come vengono riscosse le vincite? Quelle di fascia alta, ovvero superiori ai 10mila euro, seguono regole particolari: vanno presentate, o fatte pervenire a rischio del possessore, all’Ufficio premi lotterie nazionali di Roma oppure presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo, con la banca che provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi, rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta. Le modalità di pagamento per premi superiori ai 10mila euro possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze tra l’assegno circolare, il bonifico bancario o il bonifico postale. Dal primo marzo 2020, inoltre, il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20%.