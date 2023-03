Mazzoni abbraccia la svolta Schlein "Bologna protagonista del nuovo Pd"

di Rosalba Carbutti

"Il Pd di Bologna è una certezza. Sia, qui, in Emilia-Romagna. Sia a livello nazionale". Ne è convinta la segretaria provinciale dem Federica Mazzoni, ieri a Firenze per la manifestazione anti fascista. Una convinzione che arriva soprattutto all’indomani dell’incontro tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini proprio in via Andreini, sede della Federazione Pd di Bologna. Prima del summit, Mazzoni e Schlein si sono salutate con un abbraccio affettuoso. Segno plastico che, nonostante la segretaria locale non si sia schierata in fase congressuale, la vicinanza a Elly parta da lontano.

Segretaria, oggi di fatto è in maggioranza...

"Non ho mai nascosto le mie idee. Ma durante la fase congressuale avevo a cuore il fatto che nel mio ruolo di segretaria tutti potessero ritrovarsi e considerarmi un punto di riferimento. Oggi si deve ripartire subito con una nuova politica. Non possiamo permetterci fratture".

Che significato dà alla scelta della Federazione Pd per l’incontro Schlein-Bonaccini?

"Apprezzo molto il fatto che la neosegretaria abbia scelto la nostra sede provinciale. Significa riconoscere il valore del partito e il ruolo che ha Bologna. Bologna, del resto, anche in termini di partecipazione a queste primarie, è una certezza".

Crede che Bonaccini debba fare il presidente del Pd o il vicesegretario dem?

"Quello che conta è che ci sia una collaborazione per l’unità del Pd. Così come hanno dimostrato Elly e Stefano. Per quanto riguarda le cariche, si capiranno modalità e forme. L’importante è cambiare il Pd, nel rispetto dell’esito delle primarie".

Bologna, laboratorio dell’unità del Pd?

"Direi più apripista di un nuovo pensiero progressista e riformista. Il metodo Bologna lo porteremo subito avanti. Faremo un evento, come abbiamo fatto a dicembre, sul tema del lavoro".

Giusto cambiare il nome del Pd, inserendo al parola lavoro, come ha proposto Lepore?

"Non è fondamentale. Ora conta non tradire l’onda del cambiamento delle primarie".

Lepore entrerà in segreteria nazionale?

"Elly farà le scelte migliori. Il nostro sindaco è già protagonista del nuovo Pd, così come Bologna".

Schlein ha lanciato il tesseramento e ieri ha fatto una ’call’ coi segretari provinciali...

"Siamo pronti ad accogliere tutti coloro che hanno votato ai gazebo. Il Pd ha bisogno di loro".

Tra i dem si parla di unità. Ma Fioroni se n’è andato, Santori l’ha attaccato. E c’è chi vocifera di nuovi assetti nella Federazione Pd di Bologna...

"Il congresso nazionale ha dato un esito. E, quindi, pur nel rispetto della pluralità del partito, chi vuole dare un contributo, è il benvenuto".

Rimpasto in vista in segreteria? Domani, intanto, è stata convocata la Direzione dem...

"L’importante è non fare gli errori del passato, annacquando un’identità di grande rinnovamento. Più che di nuovi assetti, parlarei di nuova fase politica. Il correntismo autoreferenzale va superato".

Fd’I parla di squadrismo di sinistra in merito all’aggressione degli antagonisti agli studenti di Azione Universitaria. Che cosa ne pensa?

"La violenza è sempre sbagliata, ma lo squadrismo ha una precisa matrice politica. E il fascismo è un reato. Per questo la manifestazione di Firenze è così importante".

Meloni premier e Schlein segretaria. Il soffitto di cristallo si è infranto?

"Eleggere la prima segretaria donna mi rende molto felice. Si vedrà la differenza tra l’essere donna e portare avanti una politica femminista per le donne".