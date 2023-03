Mazzoni contro i ’capibastone’ "Pd, conferenza permanente"

Il cammino del Pd post congresso, a Bologna, passa per una "Conferenza programmatica permanente" per il futuro dell’area metropolitana, intesa come "nuovo laboratorio di confronto e organizzazione": è la proposta avanzata dalla segretaria Federica Mazzoni. "Da qui si parte per costruire una nuova collaborazione, elemento indispensabile per una nuova unità – afferma la dem– ed è da qui che come segretaria dico che chiunque voglia starci è il benvenuto". Sapendo che anche a Bologna ci sono "mali da estirpare" e non basta più nascondersi dietro i "capibastone", dichiara Mazzoni riprendendo le parole della nuova segretaria nazionale Elly Schlein.

Con l’elezione di Schlein, quindi, "si è aperta una nuova fase politica in cui Bologna è protagonista", sottolinea Mazzoni in una nota. "L’aver voluto riportare il Pd in piazza a Firenze, in difesa della scuola pubblica e dei valori antifascisti della Costituzione – continua

Mazzoni – e a Cutro, dove la tragedia delle morti poteva essere evitata se solo questo Governo di destra avesse voluto, già sta delineando una nuova linea politica chiara che qualifica il Pd". Da Bologna "accogliamo questo dato politico di estrema rilevanza, consapevoli che il nostro contributo è stato decisivo", rivendica la segretaria, sulla strada di "una nuova linea politica che non abbia timore dalla radicalità intesa come approfondimento e chiarezza, collaborazione nella pluralità delle idee per costruire una nuova sinistra. É esattamente questo che anche Bologna deve fare".

L’unità interna è del resto "fondamentale, ma dobbiamo saperla interpretare in un modo diverso – avverte poi Mazzoni –, perchè è vero, nel Pd ci sono ‘mali da estirpare’ e non basta più nascondersi dietro ‘capibastone e cacicchi’, dobbiamo avere responsabilità, coraggio e ambizione di lavorare tanto insieme". Sotto le Due Torri, saranno quindi lanciati "ulteriori momenti di confronto tematici proprio per dare l’opportunità ad iscritti, non iscritti, simpatizzanti, associazioni, tutti coloro i quali abbiamo voglia di approfondire, riflettere, fare proposte, su diversi temi, ascoltando e mettendo in moto ragionamenti su questioni che devono porci dei dubbi, compiendo uno sforzo di intelligenza collettiva", puntualizza la segretaria. Il prossimo appuntamento, in particolare, sarà sul lavoro. Mazzoni, poi, segnala che "la sfida più grande a cui siamo chiamati a rispondere e su cui dobbiamo essere tutti impegnati sono le prossime elezioni amministrative" sul territorio, in primavera e nel 2024. Anche per questo viene lanciata "una Conferenza programmatica permanente. Un nuovo laboratorio di confronto per essere pronti" alle prossime elezioni.