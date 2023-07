Mazzoni: "Impegno totale Ma il governo intervenga"

Spaccio e degrado. La paura degli abitanti della Bolognina aumenta con il passare dei giorni, nonostante i controlli a tappeto messi in atto dalle forze dell’ordine. "Sono costantemente in contatto con cittadini ed esercenti – spiega la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni – per accogliere quante più segnalazioni possibili e agire di conseguenza. La paura cresce e questo non è assolutamente un fattore da sottovalutare". Un controllo, quello dell’amministrazione di quartiere, continuo e mirato a combattere la situazione di difficoltà in cui versa la Bolognina. "Tutte le azioni – continua – che stiamo mettendo in campo e per le quali ringrazio le forze dell’ordine relativamente all’importante lavoro che stanno facendo, spero possano portare quanto prima a dei miglioramenti. C’è però necessità di interventi strutturali che garantiscano il controllo del territorio e che devono arrivare dal Governo. Le forze dell’ordine devono essere messe in grado di lavorare, dando seguito al patto per la sicurezza urbana integrata, sottoscritto a gennaio alla presenza del ministro Piantedosi".

Serve, quindi, un aiuto da Roma. "Come amministrazione di quartiere – spiega Mazzoni – cerchiamo di agire anche con un supporto sociale ai cittadini. Abbiamo notato che l’età degli assuntori di sostanze stupefacenti negli anni si è abbassata drasticamente. Per questo motivo chiedo alle famiglie che vivono situazioni difficili di segnalarcele, perché vogliamo e possiamo fare qualcosa". Un altro tema importante riguarda i caseggiati popolari. "Io ciclicamente – sottolinea – vado di persona a conoscere le persone. C’è un forte coordinamento tra l’amministrazione di quartiere, Acer e le forze dell’ordine al fine proprio di monitorare e fare sopralluoghi nelle zone più critiche del quartiere".

Un quartiere che, secondo Mazzoni, ha potenzialità enormi. "La Bolognina è una piazza molto ambita. Tanti spazi sono stati riqualificati e messi a disposizione della comunità, ad esempio il Fondo Comini. Uno dei nostri compiti è quello di guardare a queste potenzialità e incanalarle in senso positivo. In futuro speriamo di poter cogliere l’occasione dei lavori del tram per riqualificare zone come piazza dell’Unità e via Matteotti". Proprio parlando dei punti di forza del quartiere, la presidente Mazzoni sottolinea l’importanza di una sinergia con gli esercenti della zona. "È fondamentale – conclude –, anche in relazione alla lotta al degrado, la presenza di esercizi commerciali sul territorio con un’offerta varia e diversificata".

Chiara Caravelli