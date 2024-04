Mazzuca torna in politica con Azione e appoggia la lista della Resta

Il ritorno in politica di Renato Mazzuca, ex sindaco di San Giovanni in Persiceto ed ex presidente dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua. E’ entrato nel partito Azione, lasciando il Pd, con cui guidò, assieme alla sua coalizione, il Comune di San Giovanni dal 2009 al 2016 quando si dimise, per motivi familiari, molto prima della fine del secondo mandato. E dopo il commissariamento furono proclamate nuove elezioni vinte poi dal sindaco attuale Lorenzo Pellegatti.

"Da tempo – spiega l’ex dem - non mi ritrovavo più nella scelta drastica di posizionare il Pd troppo a sinistra impressa dalla nuova segreteria bolognese. Ma soprattutto cercavo una famiglia politica progressista, liberale, moderata in cui poter mettere a disposizione le mie competenze ed esperienze e che non fosse prigioniera di schemi ideologici. L’amicizia- prosegue l’ex primo cittadino - con il senatore Marco Lombardo e con il segretario provinciale di Azione Serse Soverini mi ha dato certezze rispetto a questo".

Mazzuca è stato già nominato coordinatore di Azione per i Comuni di Terre d’Acqua e appoggia, a Crevalcore, la lista civica che vede candidata Rosanna Resta.

"Nel gruppo della Resta – continua l’ex primo cittadino –, che ho imparato a stimare ed ad apprezzare, non ci sono schemi preconcetti e recinti ideologici. In più ho trovato un gruppo di persone competente, volenteroso. Ci impegneremo per rilanciare Crevalcore attraverso azioni concrete.

Porteremo a termine la ricostruzione e saneremo un bilancio troppo indebitato e debole per affrontare le sfide del futuro".

E aggiunge: "Negli anni in cui ero sindaco e presidente dell’Unione di Terre D’Acqua ho sempre profuso impegno per Crevalcore visto il legame che mi lega con la città. Crevalcore mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere. E’ arrivato il momento di ricambiare".

Pier Luigi Trombetta