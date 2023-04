Med Store e Juice I colossi dell’elettronica celebrano nozze hi-tech

Primo passo di una grande unione fra Juice e Med Store. Magliette arancio, nuovo logo e ’ambiente di vendita’ completamente ripensato per un gruppo che ora vale "350 milioni di euro e si colloca tra i principali ’partner’ specializzati nei prodotti Apple in Europa, raddoppiando il numero di negozi", spiega Stefano Parcaroli, Amministratore Delegato di Med Store e Ceo di Mgh.

Lo store Apple Premium Partner inaugurato al Centro Nova di Castenaso sancisce questo patto fra colossi dell’elettronica, qual è l’obiettivo?

"Si tratta di un incremento del numero di negozi e quindi anche della loro distribuzione. D’ora in avanti saranno 60, collocati in tutto il centro e nord Italia, unendo i 23 di Med Store ai 37 di Juice".

L’insegna arancione recita ’Juice’, ma lo storico quadrifoglio è ancora presente nel logo: vuol dire che il marchio Med non sparirà?

"Med si allarga ancora di più diventando Mgh, una holding a cui si aggiungono Rekordata e Ict industries per il settore distribuzione. Il marchio Med inoltre resterà online con un progetto dedicato all’economia circolare".

Quindi pure un’attenzione all’ambiente ancora maggiore.

"Certo perché i prodotti digitali, ad oggi, hanno un media di quattro vite a testa".

Negli ultimi tempi peraltro sono anche ricercatissimi e non solo per moda. L’emergenza pandemica che abbiamo vissuto ha contribuito alla grande corsa ai dispositivi: da quel periodo ad oggi avete notato un rimbalzo nelle vendite?

"Il mondo della tecnologia è stato vicino ad aziende, famiglie e istruzione. Sicuramente è cresciuto il bisogno digitale un po’ da parte di tutti. Ma la tecnologia bisogna saperla usare, per questo era stata fondata la Med Academy, una sorta di scuola online per gli utenti digitali".

L’alleanza Juice-Med guarda avanti anche dal punto di vista dei posti di lavoro?

"Sono oltre 500 le persone che lavorano per noi, spalmate su 60 negozi e 70 sedi in tutta Italia – aggiunge Alexander Cantore, Ceo di Juice –. Le assunzioni, tra le nostre fila, sono continue e per i giovani, anche partendo dal basso, ci sono notevoli possibilità di carriera".

Questa stretta di mano vi certifica come Apple Premium Partner e vi porta al vertice della vendita della ’Mela’ in Italia.

"E’ un giorno importante, perché il primo di tanti passi che porteranno il nostro gruppo a crescere ulteriormente, sia nel nostro mercato, aumentando il numero dei punti vendita e la qualità dei servizi offerti, ma anche su nuovi mercati, sia in termini geografici che in termini di prodotto e servizio".

Gabriele Tassi