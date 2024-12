Medaglia al valore civico 'Giorgio Guazzaloca' ai volontari dell'alluvione di ottobre

"La nostra sarà la parrocchia della memoria, perché quello che è accaduto non può essere dimenticato". E proprio lì, tra le mura della Chiesa di San Paolo di Ravone guidata da don Alessandro Astratti, sarà custodita la medaglia al valore civico ‘Giorgio Guazzaloca’, consegnata ai volontari e alle volontarie che hanno aiutato la nostra città a rialzarsi dopo l’alluvione degli scorsi 19 e 20 ottobre. Un tragico evento in cui in tanti cittadini hanno perso tutto.

Gremita la Salaborsa per questo momento, ieri pomeriggio, che premia la solidarietà, dedicato "alle tante persone che hanno aiutato gli altri a rialzarsi, spalando il fango e agevolando la ripartenza della nostra città – inizia il sindaco Lepore –. La medaglia ha un alto valore civico e il miglior modo per ricordare il volontariato che si è mobilitato è evidenziare quanto lo spirito solidale e partecipativo abbia fatto la differenza".

E dopo il moto spontaneo di aiuti e sostegni, "abbiamo bisogno di volontari che costruiscano con noi il percorso di rafforzamento della protezione civile – conclude il sindaco –. Quello che è successo non è stato un incidente. Andremo nei Quartieri con delle assemblee per raccontare ciò che è successo e cosa vogliamo fare. Serve fare informazione".

Al suo fianco, nove rappresentanti dei gruppi di volontari, tra cui Maria Elena Bonfigli e Luca Simoni degli Scout Agesci e Plat. Insieme le due realtà doneranno 27 mila euro a tre famiglie colpite.

"Non potremmo essere più felici e concordi nel premiare i volontari e le volontarie – spiega Grazia Guazzaloca –. Abbiamo vissuto giorni di dolore e angoscia, ma in quei momenti la città ha tirato fuori il meglio di sé grazie a voi. Avete rappresentato la parte migliore di questa città nello spirito di comunità".

Presenti, oltre a Giulia, figlia dell’ex sindaco, le istituzioni, le forze dell’ordine e il prefetto Enrico Ricci.

"Depositeremo una targa in marmo per segnare il livello spaventoso che l’acqua ha raggiunto – conclude don Alessandro –. Non dimenticheremo mai il moto spontaneo di solidarietà".