Medaglia d’oro al Marconi ‘amico delle bici’

L’aeroporto di Bologna è da medaglia d’oro. Ad assegnarla è stata Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, che ha valutato lo scalo bolognese bike friendly. Il Marconi, infatti, è la prima società di gestione aeroportuale a ricevere la certificazione ‘gold’. L’attestato è stato consegnato assieme a 32 bici elettriche, ricevute in comodato d’uso dall’Istituto trasporto e logistica della Regione Emilia-Romagna, destinate ai dipendenti. "L’aeroporto tiene ai progetti di sostenibilità. Qui lavorano 3.400 persone e passano milioni di passeggeri, per questo vogliamo favorire i collegamenti intermodali", spiega Marco Verga, direttore Sviluppo persone e organizzazione del Marconi. Tante, infatti le iniziative a partire dalla Blq Bike Station, un parcheggio per biciclette e monopattini sotto la stazione del Marconi Express con rastrelliere anti-furto, videosorveglianza e una colonnina per la manutenzione.

A questo si aggiunge il progetto Bike to work finanziato dalla Regione e dal Comune che prevede incentivi economici per chi va al lavoro in bicicletta. A breve, inoltre partiranno i lavori del primo tratto della ciclabile – con un investimento da 3,1 milioni – che collegherà lo scalo a Bologna e i comuni limitrofi, connettendosi alla Ciclovia del Sole. "Abbiamo voluto fare passi avanti per rendere l’aeroporto accessibile per turisti e cittadini", spiega la mobility manager dello scalo, Barbara Melotti. "Dobbiamo alzare l’asticella per rendere l’Italia un paese ciclabile. Le infrastrutture sono fondamentali ma non bastano, dobbiamo lavorare su cultura e incentivi", conclude Valeria Lorenzelli, di Fiab. Passi avanti anche per quanto riguarda lo studio sull’impatto dell’aeroporto sulla salute dei residenti. È stato completata l’analisi sulla salute dei residenti, ma mancano ancora le mappe isofoniche aggiornate, che dovrebbero essere fornite dal Marconi. "Stiamo sollecitando", spiega l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini.

Benedetta Dalla Rovere