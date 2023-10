Medelana e il castagneto recuperato

Probabilmente gli amici del lettore hanno riferito di un’iniziativa proprio legata all’ambiente che si svolge in questi giorni a Marzabotto. Un piccolo ma grande evento perché dovrebbe essere da esempio per tutti noi. Medelana, poco più che in collina, è un borgo abitato da qualche decina di persone dove una natura rigogliosa incornicia le case e la vita delle persone. In questo angolo suggestivo della montagna c’è una frazione dotata di pochissimi edifici dove si nota nella sua imponente e decadente bellezza il castello che dà il nome al paese. E’ una piccola fortezza in stile post liberty che risale al 1400, poi rivista e ritoccata negli anni successivi. Nel 2018 il castello è stato inserito nella lista dei luoghi del cuore del Fai, anche se è abbandonato e ha visto tempi migliori. Il castagneto che sorge vicino alla fortezza era ridotto ad un roveto impenetrabile. I cittadini della zona con l’appoggio della consulta ambiente dell’amministrazione comunale lo hanno ripulito da arbusti e piante, riportando così l’area boschiva all’antico splendore. Il bosco di castagni ritrovato è stato festeggiato proprio in questi giorni con musica, dolci e brindisi. I volontari di Medelana non hanno salvato il mondo, ma un’angolo suggestivo della loro comunità. Hanno fatto la loro parte. Un piccolo significativo gesto che ci dimostra come si può cominciare a rispettare la natura partendo da quella che abbiamo sotto casa.

