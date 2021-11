Bologna, 7 novembre 2021 - E’ accaduto ancora una volta e ora gli episodi iniziano a preoccupare. Torna l’incubo della baby gang tra piazza Aldrovandi e via San Vitale e a farne le spese, la scorsa notte, sono stati alcuni medici specializzandi del Rizzoli. "Prima ci hanno offeso – racconta una delle vittime, 26 anni originario di Faenza –, poi preso a pugni". Dal branco. Una decina di ragazzini ubriachi fradici, alla ricerca di un pretesto qualsiasi per scagliarsi addosso a qualcuno prima di fuggire nel buio. Con la polizia che sta...

Bologna, 7 novembre 2021 - E’ accaduto ancora una volta e ora gli episodi iniziano a preoccupare. Torna l’incubo della baby gang tra piazza Aldrovandi e via San Vitale e a farne le spese, la scorsa notte, sono stati alcuni medici specializzandi del Rizzoli. "Prima ci hanno offeso – racconta una delle vittime, 26 anni originario di Faenza –, poi preso a pugni". Dal branco. Una decina di ragazzini ubriachi fradici, alla ricerca di un pretesto qualsiasi per scagliarsi addosso a qualcuno prima di fuggire nel buio. Con la polizia che sta cercando di stringere il cerchio attorno soprattutto a tre minorenni: un filippino, descritto come robusto e con i capelli a spazzola, un nordafricano e probabilmente un italiano.

Bologna, scritte no green pass e auto delle Usca vandalizzate - Pesaro, aggressione al pronto soccorso: ubriaco dà pugni e calci a infermieri e medici

Le prime avvisaglie di una serata finita male sono iniziate nel cuore di piazza Aldrovandi. Da una parte un gruppone di 15-20 medici specializzandi in ortopedia, dall’altra una decina di giovanissimi tra i 15 e i 18 anni. "Tutto è cominciato quando una ragazzina si è avvicinata a un nostro amico – racconta una delle vittime – e ha iniziato a dargli dell’omosessuale. All’improvviso si è avvicinato un altro giovane, ha affiancato l’amica per poi colpire il nostro collega con pugni in faccia". La piazza in quel momento trabocca di gente, la maggior parte sono studenti. L’aggressione dura pochi secondo, poi la coppia baby si allontana. Ma non è finita qui.

All’una e quaranta il gruppo di medici lascia la piazza per tornare a casa, sotto il portico di San Vitale la baby gang torna a colpire. La preda è sempre il ragazzo offeso e picchiato qualche ora prima. "E’ stato avvicinato alle spalle da tre persone, hanno iniziato a spingerlo contro il muro continuando ad offenderlo. Sono corso in suo aiuto e anche io sono stato colpito da alcuni pugni al volto". Pochi e concitati istanti dove il branco torna vigliaccamente a ruggire, prima di darsela definitivamente e gambe. Gli aggrediti restano sul posto, per fortuna nessuno avrà bisogno delle cure dell’ambulanza. Arrivano le volanti della polizia, non c’è nessuna traccia dei componenti della baby gang anche se restano i loro volti, le descrizioni che finiranno in una dettagliata denuncia davanti agli agenti del commissariato Due Torri al Pratello. "Quei ragazzini erano tutti ubriachi – ripete la vittima –, ci hanno aggredito alle spalle senza motivo".

Un episodio simile è accaduto alcune settimane fa sempre in via San Vitale: vittima, in quell’occasione, fu un uomo di 44 anni pestato da un gruppo di minorenni solamente per essere intervenuto a difendere alcune ragazze prese di mira.