Medici di base, 188 posti per il corso E slitta l’incontro di agosto sui Cau

Un bando per l’ammissione al corso di formazione per 188 medici di medicina generale. Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale e il numero riguarda tutto il territorio emiliano romagnolo. I posti destinati ai medici del territorio bolognese, dovrebbero essere una quarantina, anche se il numero esatto si conoscerà non prima della fine di novembre quando si terrà il concorso, verranno stabile le graduatorie e si assegneranno definitivamente le borse di studio.

Se fossero effettivamente 40 quelle assegnate a Bologna e Città metropolitana, si andrebbero a coprire le carenze di medici di famiglia che affliggono il territorio. Infatti, come fa sapere l’Ausl, delle 52 aree carenti bandite che sono state individuate fino marzo 2023, ne sono state coperte 14. L’Azienda Usl di Bologna conta di coprire le restanti aree carenti grazie ai 62 nuovi corsisti che hanno intrapreso la formazione specifica in Medicina generale a partire dallo scorso mese di maggio. Questi ultimi, secondo quanto stabili nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, potranno accettare di coprire le aree carenti non assegnate in luglio tra fine settembre e inizio ottobre. Per garantire l’assistenza in via temporanea e coprire eventuali posti che rimanessero ancora vacanti, intanto l’Ausl, sta procedendo ad assegnare incarichi a tempo determinato (che grazie al recente accordo sono equiparati economicamente rispetto alla titolarità).

"Il numero di borse assegnate nel 2023 e nel 2024 permetterà l’inversione di tendenza ristabilendo l’equilibrio tra medici di medicina generale pensionati e nuovi ingressi", commenta Donatella Pagliacci, direttrice del Dipartimento di Cure primarie dell’Ausl di Bologna. L’avvio del corso è previsto entro febbraio 2024 e avrà una durata di 36 mesi. Resta il dubbio sulla effettiva e completa formazione di questi giovani medici, visto che saranno subito collocati in quelle zone dove non c’è più il medico di base, in quanto andato in pensione, quindi dovranno essere immediatamente operativi per rispondere ai bisogni dei tanti pazienti.

"Lo scorso anno sono entrati 62 medici di base, quest’anno saranno un po’ meno, si pensa circa 40, tra Bologna, la sua provincia e Imola, quindi nel giro di tre anni le falle dovrebbero essere chiuse. Il problema è come vengono chiuse – sottolinea Luigi Bagnoli, presidente dell’Ordine dei medici di Bologna –. Inizieranno a lavorare subito, sacrificando il percorso formativo. E lo dovranno fare anche in una sorta di solitudine, senza nessuno al fianco. Non riusciranno nemmeno a fare il tirocinio di specializzazione del territorio. Tutto questo per gli errori di programmazione nazionali e anche regionali. Già tre anni fa, quando la situazione delle carenze dei medici era ormai chiara, bisogna cercare un accordo per far restare i medici al lavoro più a lungo. Vero che l’anno passato sono arrivati diversi medici che erano nei reparti di Pronto soccorso e Medicina generale degli ospedali, quindi avevano già una buona formazione. Il territorio ci ha guadagnato ma ci hanno perso gli ospedali pubblici".

Intanto viene reso noto che è saltato l’incontro previsto per il 3 agosto in Conferenza socio-sanitaria metropolitana a Bologna sulla riforma dell’emergenza-urgenza. Una riunione rinviata "a data da destinarsi", afferma la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, su segnalazione della capogruppo azzurra a Casalecchio, Erika Seta. Alla sua richiesta di partecipare alla seduta "è stato risposto che l’incontro è slittato per la mancanza dei molti convocati – riferisce. Alla vigilia della pausa estiva non si possono prendere decisioni delicate che riguardano lo stravolgimento di spazi e servizi per i nostri cittadini".

