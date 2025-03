Medici di base, la svolta: bando per la caccia a 252 professionisti. “Entro pochi giorni”

Bologna, 21 marzo 2025 – Via ai bandi per reperire i 252 medici di famiglia che mancano nel Bolognese (112 solo in città). Lo annuncia il direttore sanitario dell’Ausl, Michele Meschi. Accadrà nel giro di pochi giorni visto che tali figure sono fondamentali al fine di costituire le Aft, le Aggregazioni funzionali territoriali, di fatto un pool di medici che dovranno garantire l’assistenza ai cittadini, sette giorni su sette e che, come annunciato dall’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi, partiranno entro la fine di aprile.

Tra Bologna e provincia saranno 32, composte da circa 17 medici e ogni Aft avrà in carico, più o meno, 25.600 pazienti. Una vera e propria rivoluzione della medicina territoriale di base che darà vita “a un nuovo modello soprattutto per quanto riguarda il tema dei malati cronici, diabetici, con scompenso cardiaco, patologie renali che vede specialisti ospedalieri e territoriali, con i medici di famiglia e quelli dell’ex continuità assistenziale (guardie mediche, ndr) collaborare insieme per fare in modo che il paziente non sia più sballottato da uno specialista all’altro, da un posto all’altro”.

All’interno delle aggregazioni di medici, chiarisce Meschi, “con un sistema di organizzazione interna loro e connessa alle Case di comunità, ci sarà per il cittadino la possibilità di rivolgersi al personale sanitario per quelle urgenze, non per le emergenze che rimangono con i canali ufficiali, che sono a bassa complessità ma per la quale la persona ha necessità di una risposta e l’avrà lungo tutto l’arco della settimana e della giornata”. Queste urgenze a bassa complessità, di fatto, sono quelle che adesso vengono prese in carico dai Cau, i Centri di assistenza urgenza, creati per assorbire quelle patologie definite codici bianchi o verdi e cercare di limitari, così, gli afflussi di pazienti nei Pronto soccorso generali.

“Questi pool di medici e specialisti avranno la possibilità di effettuare – spiega il direttore – ad esempio, ecografie, refertazione degli esami di laboratorio attraverso la teletrasmissione, quindi fare il prelievo del sangue al paziente lì, senza spostarsi ed evitare attese e liste che si allungano. E qui sarà possibile parlare ulteriormente dell’appropriatezza delle prestazioni”.

Per quanto riguarda l’esatta dislocazione delle aggregazioni di medici, il direttore sanitario specifica che “a volte potranno essere all’interno o a ’scavalco’ delle esistenti Case della comunità. Ma saranno collocate in altri luoghi dove non sono presenti Case della comunità. Si cercherà di non lasciare aree scoperte per il cittadino”.

I pool di medici di famiglia, nell’ottica della copertura del territorio, ma senza fare doppioni, chiarisce Meschi, potranno essere collocate in territori che interessano non solo la provincia di Bologna, ma anche quella di Modena soprattutto per la zona appenninica e parzialmente anche per alcune zone a ridosso del Ferrarese. “Per questo – prosegue – abbiamo aperto tavoli interaziendali per ragionare sui servizi da offrire senza fare doppioni”.

Il direttore sanitario è convinto che il sistema questo nuovo sistema di collaborazione tra i medici di medicina generale non troverà molti ostacoli anche perché “per tutti i nuovi medici, quelli cioè che termineranno il corso di medicina generale, è previsto il ruolo unico (una parte dell’orario di lavoro sarà in libera professione come avviene ora, ma un’altra parte, con un minimo di sei ore dovrà essere destinato al servizio pubblico, appunto nelle Aft, ndr). Il medico – sottolinea – manterrà il suo ambulatorio per il rapporto fiduciario con i pazienti e una quota oraria sarà dedicata alla copertura del sistema del sistema di assistenza in continuità che si sta costruendo”.