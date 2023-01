Medici di base, crescono le ore degli infermieri

Prime misure contro la carenza di medici di famiglia. L’Ausl procede nella trattativa "per l’applicazione del verbale di intesa regionale in attesa di arrivare alla conclusione". E per "sostenere l’aumento del carico di lavoro conseguente all’innalzamento del numero di assistiti (superiore ai 1.500)", l’Azienda "intende aumentare le ore del collaboratore di studio e dell’infermiere. Pur non essendo ancora giunti all’accordo, l’Azienda procederà ad applicare questa misura. In particolare l’incentivo, definito già dalla trattativa regionale, è stato ulteriormente incrementato fino al raggiungimento del doppio delle ore precedentemente retribuite". C’è anche un secondo punto, "l’equiparazione dei medici incaricati con i medici titolari circa la possibilità di lavorare in gruppo, avere la collaborazione di personale di studio e di personale infermieristico, nonché aderire a progettualità aziendali quali le vaccinazioni covid, l’antinfluenzale e la gestione integrata dei pazienti diabetici. L’equiparazione avverrà anche sul fronte economico – precisa l’Azienda –, auspicando che questo possa contribuire all’accettazione di incarichi, in particolare nelle aree più disagiate del territorio. La trattativa, comunque, procede nell’ottica di individuare le misure più appropriate ed efficaci per rispondere ai bisogni di salute primari prevenendo l’acuzie degli assistiti". Salvatore Bauleo (foto), segretario provinciale Fimmg, auspica che "i due punti in questione, ovvero il potenziamento del supporto infermieristico ai medici ’titolari’ e il trattamento economico nonché il supporto logistico e di personale ai colleghi che ricevono dall’Azienda un ’incarico temporaneo’ di assistenza primaria, vengano applicati integralmente. Ci incontreremo nuovamente con l’Ausl per valutare come evitare che migliaia di assistiti rimangano privi della figura del medico di famiglia".

d. b.