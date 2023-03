Medici di base in pensione a 72 anni "Pochissimi quelli che accetteranno"

Medici di base e pediatri in pensione a 72 anni, rispetto ai 70 attuali. L’emendamento è stato approvato nel decreto Milleproroghe, già diventato legge, che consentirà alle aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2026, di trattenere in servizio fino a 72 anni, su richiesta degli interessati, i medici in regime di convenzione. La misura è adottata dal governo nell’intento di far fronte all’enorme carenza di medici di famiglia che, anche nel Bolognese, specialmente nelle zone montane, è a livelli drammatici: interi paesi senza il medico di base, a causa delle cosiddetta ’gobba pensionistica’ che sta raggiungendo il massimo in questi anni, essendoci un alto numero di professionisti che ha i requisiti per andarsene. Tra Bologna e provincia, i medici di medicina generale attualmente in forza sono circa 460 ed entro fine anno quelli che andranno in pensione saranno una cinquantina.

"Una situazione destinata ad andare avanti ancora per trequattro anni, fino a quando non entreranno in piena operatività i giovani medici che si stanno specializzando – fa notare Luigi Bagnoli, presidente dell’Ordine dei medici di Bologna –. Pur non essendo una cosa opportuna, il provvedimento del governo può essere una soluzione temporanea a una situazione veramente difficile. Se, almeno per le zone più carenti che sono quelle di montagna, almeno tre o quattro medici decidessero di restare ancora un po’ sarebbe una boccata di ossigeno, in attesa che arrivino i giovani che si stanno formando. Ma bisogna vedere, visto che la decisione è su base volontaria".

E su questo esprime qualche dubbio Salvatore Bauleo, presidente della Fimmg (Federazione medici di medicina generale): "L’allungamento dell’età pensionabile, tutto sommato, può essere un vantaggio viste le carenze che ci sono sul territorio. Il problema è in quanti decideranno di restare: credo non saranno molti. Questo perché stiamo vedendo che tanti medici chiedono di andarsene addirittura prima dei 70 anni. E i giovani che entrano domandano di avere meno pazienti di quello che consente la legge (1.500, con possibilità di arrivare a 1.800). Il lavoro è aumentato moltissimo a causa della burocrazia e il periodo Covid che è stato durissimo stanno infliggendo un duro colpo alla prospettiva di restare più a lungo".

Secondo Bauleo c’è solo un modo per invertire la tendenza: "Aiutare i medici con le spese, con il personale di segreteria: bisogna rendere appetibile questo lavoro, altrimenti un medico che può scegliere non andrà mai nel paese di montagna o di pianura. Bisogna continuare a lavorare su questi aspetti".

Monica Raschi